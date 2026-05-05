Khayat представил mood video к драме 'Уставшие'

Накануне всеукраинского проката психологической драмы "Утомленные" режиссера Юрия Дуная певец KHAYAT презентовал mood video на трек "Мотив". Видео сочетает фрагменты фильма с эмоциональным исполнением и становится своеобразным прологом к истории, разворачивающейся на экране.

Лента, которая выходит в прокат 7 мая, рассказывает о двух ветеранах – Любе и Андрее. Они пытаются найти опору друг в друге и вернуться к гражданской жизни, однако сталкиваются с равнодушием и непониманием общества. Их близость проходит испытания не только травмой войны, но и прозаической реальностью вокруг.

Mood video на "Мотив" не просто иллюстрирует фильм – оно усиливает его эмоциональный нерв. Камерная, почти обнаженная подача KHAYAT резонирует с внутренним состоянием героев, создавая ощущение непрерывного напряжения и истощения.

Композиция "Мотив" открывает мини-альбом "Триптих" – работу, в которой артист исследует психологические состояния человека во время войны. Каждый трек – отдельная точка переживания, что вместе формируют замкнутый цикл: от первичной реакции к принятию и движению дальше.

"Это фиксация состояния – когда болит, когда страшно, когда захлебываешься от слез и ярости, но несмотря на все двигаешься дальше. "Мотив" – одна из самых острых моих песен. Она об истощении и об отсутствии причин держаться, которые приходится искать заново", – комментирует KHAYAT.

Фильм "Утомленные" и трек "Мотив" звучат в унисон: оба фокусируются не на самой войне, а на ее последствиях – травме, тишине после взрывов и сложном возвращении к жизни. Именно поэтому это сочетание выглядит органичным и целостным.

