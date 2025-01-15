Как сложилась жизнь звезд 'Горбатой горы', которая вошла в список самых выдающихся ЛГБТ-фильмов всех времен. Фото тогда и сейчас

Прошло уже 20 лет с момента премьеры "Горбатой горы", которая вошла в список самых выдающихся ЛГБТ-фильмов всех времен. Мелодрама режиссера Энга Ли получила три "Оскара" и четыре премии "Золотых глобуса", а также был награждена на Венецианском кинофестивале "Золотой лев".

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Многие актеры, снявшиеся в этом фильме, построили головокружительную карьеру. OBOZ.UA решил показать, как изменились звезды "Горбатой горы" после показа картины.

Хит Леджер

Австралийский актер сыграл в фильме одного из главных героев – Энниса Дель Мара. В 2006 году Леджер был удостоен премии Австралийского киноинститута за лучшую мужскую роль в "Горбатой горе", а также был номинирован на "Оскар", BAFTA, SAG и "Золотой глобус" в этой же категории.

За роль Джокера в фильме "Темный рыцарь" Кристофера Нолана актер награжден посмертно премиями "Золотой глобус", "Оскар" и "Премией Гильдии киноактеров США". 22 января 2008 года его нашли мертвым на 29-м году жизни в его квартире на Манхэттене. Причиной смерти оказалась передозировка болеутоляющими, снотворным и транквилизаторами.

Джейк Джилленхол

Американский актер сыграл в "Горбатой горе" второго главного героя – Джека Твиста. За эту роль Джилленхол был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, а также он выиграл премию BAFTA и получил профессиональное признание от Американской академии киноискусств. Кроме того, совместно с партнером по съемкам Хитом Леджером он получил награду MTV Movie Award за лучший поцелуй.

После съемок в картине Энга Ли карьера Джейка пошла на подъем. Он снялся в фильмах "Зодиак" Дэвида Финчера, "Принц Персии: Пески времени", "Человек-паук: Вдали от дома" от Marvel и во многих других. А в психологическом триллере "Враг" актер исполнил сразу две роли – преподавателя истории и его двойника. Кроме того, Джилленхол выступал в роли продюсера и продолжает вести активную театральную жизнь. В 2021 году он получил три номинации на 74-й церемонии вручения премии "Тони".

Мишель Уильямс

Американская актриса сыграла в "Горбатой горе" Альму – жену Энниса. До этого она снималась в основном в молодежных комедиях. За роль в этом фильме Уильямс была впервые номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус". Карьера актрисы развивалась довольно успешно. За исполнение роли Мэрилин Монро в трагикомедии "7 дней и ночей с Мэрилин" она награждена статуэткой премии "Золотой глобус" и номинирована на "Оскар" и BAFTA.

Также звезда снималась в "Острове проклятых" с Леонардо Ди Каприо, "Валентинке" и в супергеройском филье "Веном" по мотивам комиксов Marvel Comics. Примечательно, что от Хита Леджера она родила дочь Матильду Роуз Леджер.

Энн Хэтэуэй

В "Горбатой горе" американская актриса сыграла жену ковбоя-бисексуала Лурин Ньюсом Твист. Хэтэуэй до этого уже была знаменитой, а после съемок в проекте Энга Ли продолжила развивать свою карьеру. В фильме "Дьявол носит Prada" она сыграла ассистентку главного редактора журнала мод. Также она предстала в роли знаменитой английской писательницы в "Джейн Остин". А за съемки в "Рэйчел выходит замуж" Энн была номинирована на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Кроме того, на счету Хэтэуэй были съемки в таких фильмах, как "Алиса в Стране Чудес", "Один день", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Отверженные" и "Интерстеллар".

Рэнди Куэйд

В "Горбатой горе" американский актер сыграл Джо Агирре – владельца отары, который нанял главных героев – Энниса и Джека. Куэйд известен как разносторонний актер театра и кино. За съемки в фильме "Последний наряд" 1973 года он выдвигался на "Оскар", а благодаря персонажу Линдону Джонсону в "Джонсон: Ранние годы" актер стал лауреатом премии "Золотой глобуса".

На его счету за более чем 30-летнюю карьеру было более чем 90 фильмов. Хотя после "Горбатой горы" на экранах его можно увидеть не часто.

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