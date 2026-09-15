Как гражданские жители из Волыни стали боевой бригадой: вышел трейлер фильма "Мы можем всё. Стальная сотка". Видео

Вышел трейлер документального фильма "Мы можем всё. Стальная сотка". В фильме показаны боевые действия военных, их потери, отношения с родными и мечты о жизни после победы. Съемки проходили, в частности, на боевых позициях в Серебрянском лесу.

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Премьерные показы запланированы на октябрь в Луцке и Киеве. Об этом говорится на странице творческой команды документального фильма в Facebook.

Фильм создала компания Istmen FILMS при поддержке Госкино Украины в сотрудничестве с отделом коммуникаций Командования Сил территориальной обороны ВСУ, ТрО Медиа и 100-й отдельной механизированной бригадой Сухопутных войск ВСУ.

Истории четырех военных

Документальный фильм охватывает события 2023–2025 годов. Съемочная группа работала в Луцке, Ковеле, Краматорске, а также непосредственно на позициях военных в Серебрянском лесу.

В центре сюжета — четыре военнослужащих с позывными "Тренер", "Хаймарс", "Багира" и "Мажор". У каждого из них до войны была своя профессия и жизнь вне армии, однако после начала полномасштабного вторжения они освоили военное дело.

"Тренер" до 2022 года работал тренером по кикбоксингу. В армии он стал командиром роты и отвечает за свое подразделение во время боевых заданий. При этом мужчина не отказался от личных планов и мечтает после победы вместе с женой поехать на Мадейру.

"Хаймарс" ранее работал в строительной сфере, а в армии стал аэроразведчиком. В Краматорске он старается сохранять привычное ощущение дома, особенно во время приездов жены и детей.

Еще одна история — супруги "Багира" и "Мажор". До войны женщина занималась танцами, а мужчина работал татуировщиком. "Багира" решила пойти в армию, чтобы оставаться рядом с мужем. Вместе они участвовали в боях под Бахмутом и в Серебрянском лесу. В подразделении женщина стала боевым медиком, а её муж — стрелком.

"В гражданской жизни между ними не было ничего общего"

Режиссер Александр Ткачук отметил, что часть материала удалось снять непосредственно на позициях в Серебрянском лесу. По его словам, сегодня сделать такие кадры значительно сложнее из-за большого количества дронов в небе.

"Как документалист я рад, что удалось запечатлеть героев непосредственно на позициях в Серебрянском лесу — тогда туда ещё можно было добраться относительно безопасно. Сегодня снять такие кадры уже практически невозможно из-за засилья дронов в небе", — рассказал Ткачук.

Режиссер также подчеркнул разный гражданский опыт героев. Именно это и демонстрирует особенность Сил территориальной обороны, в состав которых входили люди самых разных профессий.

100-я бригада была сформирована из жителей Волыни как подразделение Сил территориальной обороны. Впоследствии она стала 100-й отдельной механизированной бригадой Сухопутных войск ВСУ. В фильме этот путь показан через личные истории военных – от их гражданской жизни до освоения военных профессий и участия в боевых действиях.

Режиссером картины стал Александр Ткачук, оператором-постановщиком — Петр Кавун, автором сценария — Николай Кобылюк. Композитор фильма — Владимир Богданцев. Продюсерами выступили Мария Дончик и Ахтем Сеитаблаев.

Премьера фильма "Можем всё. Стальная сотка" состоится 1 октября в Луцке и 4 октября в Киеве.

Официальный трейлер можно посмотреть на трех платформах: YouTube, Facebook и Instagram.

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