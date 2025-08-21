'Каховский объект': вышел трейлер антисоветского зомби-муви

Декоммунизация в Украине еще никогда не была такой зрелищной. Студия FILM.UA презентовала долгожданный трейлер зомби-хоррора "Каховский объект", который должен выйти уже этой осенью.

Видео дня

Полноформатный ролик фильма вышел на всех социальных платформах FILM.UA. Он лучше раскрывает сюжет и атмосферу будущего зомби-муви. Премьера ленты запланирована на 1 октября, когда в Украине празднуют День защитников и защитниц.

"Каховский объект" станет вторым из линейки хорроров "Киногероини темных времен", которую запустила студия. Первым стал прошлогодний хит проката "Конотопская ведьма". "Каждая из лент серии посвящена борьбе со злом современности и разрушению российских имперских нарративов", – говорят авторы ленты.

По сюжету, отряд украинских военных во главе с девушкой-военнослужащей с позывным "Мара" попадает в секретный советский бункер. Доступ к нему открывается после подрыва дамбы Каховской ГЭС – этот террористический акт российские оккупанты совершили 6 июня 2023 года. При осмотре бункера выясняется, что на объекте во времена холодной войны СССР проводил антигуманные опыты на людях. И последствия этих опытов все еще ходят по коридорам бункера в виде полуживых солдат. Бойцам ВСУ предстоит устранить эту угрозу. В этом им помогут незаурядные боевые навыки, суровый армейский юмор и неприязнь к наследию советского тоталитаризма.

Главные роли в "Каховском объекте" сыграли Марина Кошкина, Дмитрий Павко, Владимир Ращук, Александр Яцентюк, Михаил Дзюба, Андрей Подлесный, Орест Пасечник, Ирина Кудашова, Влада Марчевская, Андрей Жила. Режиссером ленты выступил Алексей Тараненко, известный по трагикомедии "Я работаю на кладбище". Сценарий к ленте написал Ярослав Войцешек, который ранее работал над фильмами "Сторожевая застава", "Захар Беркут" и "Пульс", а также мультфильмами "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" и "Мавка. Лесная песня".

Съемки "Каховского объекта" стартовали в марте 2025 года и продолжались полтора месяца. Площадками стали несколько аутентичных локаций в Киеве, которые сохранили атмосферу советских времен. В ленту также вошли кадры нынешнего состояния Каховского водохранилища, снятые военными 39-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему звезда украинского кино заявил, что с радостью сыграет российского оккупанта и даже не попросит за это больший гонорар.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.