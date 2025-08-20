'Не буду думать ни минуты': заслуженный артист Украины ошеломил, почему с радостью сыграет российского оккупанта и даже не попросит больший гонорар

60-летний актер Олег Савкин честно признался, что без раздумий согласился бы в кинокартине сыграть российского оккупанта, который издевается над гражданами нашей страны. Как пояснил заслуженный артист Украины, он отдался бы этой роли на максимум и использовал свои профессиональные навыки, чтобы все поколения украинцев ненавидели врага всем своим сердцем.

По словам актера, он даже не просил бы увеличить зарплату за перевоплощение в такого персонажа. Об этом он рассказал в интервью для проекта "Моя історія".

"С радостью. Сейчас я буду играть роль российского военного в таких красках, использую все свое мастерство, которое получил за эти годы, чтобы их возненавидели до конца. Чтобы поколения, которые будут жить на нашей земле, ненавидели их и никогда не прощали", – высказался актер.

Кстати, у Олега Савкина уже была возможность сыграть подобную роль. В прошлом году он принял участие в создании сериала "Родительский комитет", где воплотился в сотрудника ФСБ, который похищает украинских детей с оккупированных территорий.

"Если мне будут предлагать, я сыграю. Как раньше говорили, сыграю со всей ненавистью к буржуазии. Не буду думать ни минуты. Даже гонорар не буду повышать. Это моя принципиальная позиция", – добавил артист.

