Гринч возвращается: знаменитый фильм с Джимом Керри может получить продолжение

Кинокомпании Universal и Imagine Entertainment приступили к работе над сиквелом семейной комедии 2000 года "Гринч — похититель Рождества". Оригинальный фильм в своё время собрал в прокате более 300 миллионов долларов. Причём к роли зелёного существа должен вернуться Джим Керри.

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Более того, как пишет Variety, планируется, что в режиссёрское кресло вновь сядет Рон Ховард. Продюсировать фильм снова планирует Брайан Грейзер, который вместе с Ховардом основал компанию Imagine.

Переговоры о запуске проекта ещё продолжаются, поэтому эксперты пока не дают 100% гарантии, что сиквел в итоге увидит свет. Впрочем, если проекту дадут зеленый свет, сценарий к сиквелу напишет Алек Берг, известный по сериалам "Барри" и "Кремниевая долина". Ему будут помогать Джефф Шаффер

вместе с Джеффом Шаффером ("Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем") и Дэвидом Манделом ("Вице-президент"). Все трое – ветераны шоу "Укроти свой пыл". В своё время они уже работали над другой экранизацией Доктора Сьюза –, правда, неудачной. Их совместный фильм "Кот в шляпе" с Майком Майерсом в главной роли собрал целую кучу номинаций на "Золотую малину" и даже "победил" в причудливой категории "Худшая отмазка для настоящего кино (весь концепт –, ноль содержания)".

Керри, который в 90-х и в начале 2000-х считался одной из самых ярких звёзд Голливуда, в последние годы снимается не так часто. Сейчас он готовится вновь сыграть доктора Роботника в фильме "Еж Соник 4", премьера которого запланирована на 2027 год. Актёр и раньше намекал, что не против снова воплотить образ Гринча, хотя и с ужасом вспоминал изнурительный процесс нанесения грима в первом фильме. На этот раз он хотел бы попробовать технологию захвата движения (motion capture).

"О боже, знаете, если бы мы только смогли справиться с этим Гринчем. Проблема в том, что на съемках мне приходилось сидеть под тонной грима, из-за чего я едва мог дышать. Это были настоящие мучения. Я держался только благодаря мыслям о детях: „Это для детей. Это для детей. Это для детей". А теперь, с современными технологиями вроде захвата движения, у меня появилась бы свобода заниматься на площадке другими вещами. В этом мире нет ничего невозможного", — –рассказывал Керри изданию ComicBook.com в 2024 году.

Напомним, что в 2018 году историю "Как Гринч украл Рождество" адаптировали в формате мультфильма под названием "Гринч". Анимационный фильм от Universal и Illumination Entertainment также стал настоящим кассовым хитом.

"Как Гринч украл Рождество" – — это семейная комедия, созданная по мотивам одноименной истории Доктора Сьюза. История рассказывает о зеленом отшельнике Гринче, который искренне ненавидит Рождество и решает украсть у жителей городка Ктовилл всё праздничное, чтобы испортить им радость. Однако благодаря знакомству с доброй маленькой девочкой Синди Лу он меняет своё мнение, понимая истинный, духовный смысл этого праздника.

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