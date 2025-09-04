Вышел тизер нового 'Грозового перевала': когда премьера

Фильм "Грозовой перевал" режиссера Эмиральд Феннелл с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях стал скандальным еще до своего выхода на экраны. И вот экранизация романа Эмилии Бронте 1847 года наконец получила первый тизер.

Ролик вышел на официальном YouTube-канале кинокомпании Warner Bros., которая занимается производством ленты. За первые 12 часов оригинальный тизер собрал 1,7 миллиона просмотров. Одновременно вышел и дублированный украинский ролик. В нашем прокате лента будет называться "Буремний перевал".

Феннел, которая известна как актриса по фильму "Девушка из Дании" и сериалу "Вызывайте акушерку" и как режиссер номинированной на "Оскар" драмы "Перспективная девушка" и психологического триллера "Солтберн", выступила в проекте одновременно сценаристкой, режиссером и продюсером. Она решила переосмыслить классический готический роман, в котором исследуются темы любви, мести и социального класса.

Марго Робби исполнила в ленте главную женскую роль Кэти, а Джейкоб Элорди стал ее экранным партнером, воплотив Хитклиффа. Этого же персонажа в детстве сыграл звезда сериала "Переходный возраст" Оуэн Купер, тогда как роль юной Кэтрин сыграла Шарлотта Меллингтон. Также в ленте снялись Хонг Чау в роли Нелли Дин, Элисон Оливер в роли Изабеллы Линтон и Шазад Латиф в роли Эдгара Линтона.

Проект вызвал ожесточенную борьбу за право на съемку после того, как Робби и Элорди были выбраны на главные роли. Netflix предлагал за него 150 миллионов долларов. Однако правообладатели приняли предложение Warner Bros., хотя студия и предложила меньше – 80 миллионов.

Критики, которые уже видели ленту, отозвались о ней довольно эмоционально. По их словам, сюжет экранизации заметно отходит от оригинального текста "Грозового перевала", выбор Робби и Элорди назвали мискастом, а также неоднозначно оценили большое количество эротических сцен. Из-за этого фильм даже до публикации тизера обрел скандальную репутацию.

Собственное впечатление о картине зрители смогут составить зимой. Мировая премьера намечена на 13 февраля, в Украине "Грозовой перевал" выйдет днем раньше – 12 февраля 2026 года.

