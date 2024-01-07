Фильм '20 дней в Мариуполе' попал в лонглист престижной премии BAFTA: почему эту ленту стоит посмотреть каждому

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова попал в лонглист престижной премии BAFTA, которая является британским аналогом "Оскара". Документальная лента о первых неделях жизни в Мариуполе после полномасштабного вторжения представлена сразу в двух номинациях – "Лучший документальный фильм" и "Фильм на иностранном языке".

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Пока в лонглистах в каждой номинации – по 10 претендентов. Их, в том числе и украинскую ленту, избрали среди 60 киноработ. Об этом стало известно из сообщения на сайте премии.

Так, в категории "Лучший документальный фильм" представлены следующие проекты:

1. "20 дней в Мариуполе" (Украина, режиссер Мстислав Чернов).

2. "Американская симфония" (Netflix, США, режиссер Мэтью Хайнеман).

3. "За пределами утопии" (США, режиссер Мадлен Гэвин).

4. "Самое глубокое дыхание" (США, режиссер Лаура МакГанн).

5. High & Low – John Galliano (Шотландия, режиссер Кевин Макдональд).

6. "Литл Ричард: Я все есть" (США, режиссер Лиза Кортес).

7. "Неистовый от мальчика: История Ноэла Каварда" (режиссер Барнаби Томпсон).

8. "Голубиный тоннель" (Великобритания, режиссер Эррол Моррис).

9. "Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" (США, режиссер Дэвис Гуггенхайм).

10. Wham! (Великобритания, режиссер Крис Смит).

За победу в категории "Фильм на иностранном языке" смогут посоревноваться следующие ленты:

1. "20 дней в Мариуполе" (Украина, режиссер Мстислав Чернов).

2. "Анатомия падения" (Франция, режиссер Жюстин Трие).

3. "Мальчик и цапля" (аниме Хаяо Миядзаки).

4. "Восемь гор" (Италия, Бельгия, Франция, Великобритания, режиссеры Феликс ван Гронингеном и Шарлотта Вандермерш).

5. "Опавшие листья" (Финляндия и Германия, режиссер Аки Каурисмяки).

6. "Прошедшие жизни" (США, режиссер Селин Сон).

7. "Снежное общество" (Испания, режиссер Хуан Антонио Байона).

8. "Вкус вещей" (Франция, режиссер Чан Ань Хунг).

9. "Учительская" (Германия, режиссер Илкер Чатак).

10. "Зона интересов" (США, Великобритания, Польша, режиссер Джонатан Глейзер).

О чем фильм "20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм режиссера Мстислава Чернова, к которому также присоединились фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко, рассказывает о первых 20 днях после полномасштабного вторжения в ныне оккупированном Мариуполе Донецкой области. Авторы фильма стали последними журналистами, которые освещали начало уничтожения российскими захватчиками когда-то процветающего украинского города. За это все трое получили Пулитцеровскую премию, а сам фильм стал самой кассовой документалкой в Украине за 2023 год – он собрал за первый уикенд проката 500 тысяч гривен.

В описании к трейлеру сообщается: "Фильм "20 дней в Мариуполе" сделан в сотрудничестве Associated Press и американских документалистов из Frontline. Материал для фильма был отснят во время первых дней осады Мариуполя. Около 10% видео и фотографий удалось отправить с одной точки в городе, где был сигнал мобильной связи. Около 30 часов видео вывезли по гуманитарному коридору. Мировая премьера состоялась на кинофестивале Sundance, где лента получила приз зрителей. Потом были показы и награды еще на 6 фестивалях".

Зрители, уже ознакомившиеся с лентой, признаются, что смотреть ее без слез невозможно, а кадры, показанные на экране, напоминают скорее апокалиптический фильм, чем документальный. Важность того, что "20 дней в Мариуполе" представлен на такой платформе как BAFTA Film Awards, заключается в том, что весь мир сможет увидеть жестокие военные преступления российской армии.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, фильм "20 дней в Мариуполе" также попал в шортлисты премии "Оскар". К тому же сразу в двух номинациях, на которые подавался.

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