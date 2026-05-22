'Эмили в Париже' закончится 6 сезоном: что известно о финале

Популярный драматично-комедийный сериал "Эмили в Париже" официально получил логическое завершение, ведь предстоящий шестой сезон станет финальным аккордом всей истории. Представители компании Netflix официально подтвердили эту новость, отметив, что команда уже начала работу над новыми эпизодами.

Создатели проекта обещают сделать прощальную часть максимально яркой, насыщенной и незабываемой для преданных поклонников. Сейчас съемочный процесс уже в разгаре, а съемочная группа обещает раскрыть все карты в финальных сериях, пишет Variety.

Будущий шестой сезон, решение о продолжении которого приняли еще в начале года, сейчас активно снимается в живописной Греции. Шоураннер и создатель проекта Даррен Стар выразил глубокую благодарность актерскому составу, партнерам из Paramount и всем зрителям, которые прошли этот долгий путь вместе с командой. По его словам, работа над этим проектом стала путешествием всей его жизни, и он счастлив, что сериал вдохновлял людей путешествовать и любить романтическую атмосферу.

Исполнительница главной роли Лили Коллинз, которая воплощает на экране образ амбициозного американского маркетолога из Чикаго, записала специальное видеообращение к фанатам. Актриса заверила, что финальный сезон сохранит все любимые элементы шоу и станет изысканной точкой в европейских приключениях ее героини. Она отметила, что вся команда вкладывает душу в создание этих серий, чтобы попрощаться со зрителями в наиболее шикарном стиле.

Что известно о сериале "Эмили в Париже"

Сериал "Эмили в Париже" от Netflix рассказывает об амбициозном маркетологе из Чикаго, которая неожиданно получает работу мечты во Франции и переезжает строить новую жизнь в Европе. Сюжет сосредоточен на романтических приключениях, забавных культурных недоразумениях и профессиональных вызовах главной героини, роль которой ярко исполняет Лили Коллинз. Проект получил колоссальную популярность во всем мире, возглавив чарты в 90 странах, а его предстоящий шестой сезон, съемки которого сейчас проходят в Греции, станет для шоу финальным.

В течение предыдущих пяти сезонов история об Эмили, которая балансирует между карьерой, дружбой и личной жизнью, демонстрировала колоссальные рейтинги. В целом сериал продержался 32 недели в глобальном топ-10 англоязычных телепроектов стриминговой платформы, возглавив чарты в 90 странах мира.

К своим ролям в финале вернется весь основной звездный каст, включая Эшли Пак, Лукасом Браво и Филиппин Леруа-Болье.

Примечательно, что "Эмили в Париже" стал уже вторым масштабным проектом Netflix за последнее время, который объявил о своем закрытии. Накануне платформа также сообщила, что популярный юридический детектив "Линкольн для адвоката" завершится после своего предстоящего пятого сезона.

