Экранизация книги 'Сожалея о тебе' собрала звездный состав: когда премьера

Роман Коллин Гувер "Сожалея о тебе" готовится к выходу на большой экран. Эта книга, ставшая следующей после популярного триллера "Верити", рассказывает трогательную историю о семейных связях, потерях и примирении.

Видео дня

Экранизацию, которую взялась воплощать студия Paramount Pictures, возглавляет режиссер Джош Бун, известный по фильму "Вина звезд".

Производство фильма завершилось в мае 2025 года, а вышедший в августе трейлер лишь подогрел ожидания. OBOZ.UA предлагает узнать ключевые детали экранизации, актерский состав, сюжет и что ждать от премьеры.

Актерский состав "Сожалея о тебе"

Эллисон Уильямс, МакКенна Грейс и Дэйв Франко воплотят главных героев романа.

Экранизация "Сожалея о тебе" собрала впечатляющий актерский состав. Главную роль Морган Грант исполнит Эллисон Уильямс, известная своим мастерством в драматических ролях. Ее дочь, Клару, сыграет молодая звезда МакКенна Грейс, которая уже зарекомендовала себя во многих проектах. Дэйв Франко воплотит Джона, нового возлюбленного Морган, который имеет сложную связь с ее прошлым. Также в фильме появится Мейсон Темз, известный по "Как приручить дракона", в роли Миллера, пишет Deadline.

Режиссер "Сожалея о тебе"

Режиссером фильма выступает Джош Бун, чьи предыдущие работы, в том числе "Вина звезд", получили признание за чувственное воспроизведение человеческих драм. Сценарий написала Сьюзен МакМартин, известная по проекту After. Продюсерами фильма стали Роберт Кулзер из Constantin Film, Брансон Грин из Harbinger Pictures, Анна Тодд из Frayed Pages Media и Флавия Виотти. Сама Коллин Гувер, а также актеры Уильямс, Франко и Грейс выступят исполнительными продюсерами, что добавляет проекту личной вовлеченности автора.

Сюжет романа и фильма "Сожалея о тебе"

История о потере, тайнах и силе семейных связей.

В центре сюжета — история Морган Грант, которая в юном возрасте стала матерью Клары, отказавшись от собственных мечтаний. Трагическая автокатастрофа, уносящая жизнь отца Клары, углубляет напряжение между матерью и дочерью. Слоган фильма от Paramount звучит: "Шокирующая автомобильная авария раскрывает тайны, ложь и сожаление, заставляя тех, кто остался, оглядываться на прошлое". История исследует боль утраты, сложность отношений и возможность находить красоту в жизни после трагедии. Джона, которого играет Дэйв Франко, добавляет дополнительный эмоциональный слой, ведь он связан с покойной сестрой Морган.

Производство фильма завершилось в мае 2025 года. Права на экранизацию были приобретены Paramount Pictures после представления проекта на рынке TIFF компаниями north.five.six и WME.

Дата премьеры "Сожалея о тебе" еще не объявлена, но учитывая завершение съемок и выход трейлера, поклонники могут ожидать релиз в ближайшие месяцы.

Ранее OBOZ.UA писал о новых сериалах, которые выйдут (или уже вышли) на экраны в августе 2025.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.