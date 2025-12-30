Долгожданная развязка 'Очень странных дел': вышел трейлер финала

В первый день 2026 года культовый сериал от Netflix "Очень странные дела" подойдет к своему концу. И накануне этого стриминг наконец показал трейлер последней серии проекта.

Ролик вышел на всех социальных платформах Netflix. И он обещает эпическое завершение культового фантастического шоу.

Трейлер в основном смонтирован из фрагментов старых эпизодов "Очень странных дел". Он сопровождается небольшой мотивационной речью, которую Джим Хоппер произносит для Одиннадцать перед финальной битвой против Векны. "Надо, чтобы ты сражалась в последний раз. Жизнь была несправедливой с тобой. У тебя забрали детство. На тебя напали. Тобой манипулировали ужасные люди. Но ты не сломалась. Борись за дни с другой стороны. Борись за мир за пределами Хокинса. Покончим с этим, малышка", – говорит он своей приемной дочери.

Крик Дастина: "Матерь божья!", который следует за этим, указывает, что борьба легкой не будет. Напоследок зрителям показывают начало того самого разрушительного столкновения миров, которое задумал Векна.

Финальная серия, которая называется The Rightside Up (можно перевести как "Возвращение на свои места") выйдет на Netflix в 3 часа ночи по киевскому времени 1 января. Серия продлится чуть более двух часов и завершит историю борьбы детей из Хокинса и их друзей против монстров с Изнанки и обиженного на весь мир злодея Векны.

Шоураннеры проекта братья Дафферы обещали фанатам шокирующую смерть кого-то из главных героев в этой битве. Впрочем, кому придется отдать жизнь ради победы над злом, пока неизвестно – фанаты лишь строят теории по этому поводу.

