12 фильмов, которые стоит посмотреть в кино на выходных: от 'Щенячьего патруля: Мегакино' до 'Убийц цветочного полнолуния'

Рабочая неделя подходит к концу, поэтому время планировать, как провести выходные. А что может быть лучше интересного фильма в приятной компании и вкусного поп-корна?

Для любителей кино OBOZ.UA собрал подборку фильмов, которые можно посмотреть в ближайшее время. В нее вошли как премьеры, уже создавшие шум, так и киноленты, которые вот-вот выйдут из проката. Так что если вы не успели сходить в кино на "старые новинки", не упустите свой последний шанс.

Для тех, кто любит посмеяться

Безумные деньги

История, основанная на сумасшедших реальных событиях. Сюжет вращается вокруг обычного парня Кита Гилла, который вкладывает свои сбережения в акции и постит об этом в соцсетях. Внезапно социальные сети Кита взрываются от успеха, так же как и его жизнь. Когда биржевой трюк превращается в движение – все становятся безумно богатыми. Пока миллиардеры из Уолл-стрит не решают нанести ответный удар.

Видео дня

Мстительный учитель

Французское кино об учителе на пенсии, который помнит всех школьных хулиганов. Хотя прошло много времени, все они повзрослели, построили карьеру и завели семью, мысль о мести все еще живет в сердце Профессора Путифара. Он разработал коварный план, который непременно воплотит в жизнь.

Для тех, кто увлекается приключениями

Фрилансер

История о бывшем спецназовце, который сейчас работает в скучном офисе, днями ностальгируя о прошлом. Вдруг он принимает приглашение сопровождать журналистку в командировку в Южную Америку, где она должна взять интервью у местного диктатора. Главные герои оказываются в центре вооруженного восстания и убегают в джунгли. Теперь их главная миссия – выжить.

Большой беглец

Фильм снят на основе реальных событий, об офицере Британского королевского флота, живущем в доме пожилых людей. Ветеран бежит из учреждения, чтобы отметить 70-ю годовщину высадки войск на побережье Нормандии, поэтому едет самостоятельно в такую даль. Эта кинолента о воспоминаниях ветерана и связи с прошлым.

Для тех, кто обожает тайны

Призраки в Венеции

Накануне Хеллоуина, детектив Эркюль Пуаро, на пенсии перебравшийся в Венецию, попадает на сперетический сеанс. Ходят слухи, что в заброшенном итальянском дворце живут привидения – Пуаро в такие сказки не верит. Но когда одного из присутствующих гостей убивают, детектив вынужден разгадать тайну зловещего мира теней.

Убийцы цветочного полнолуния

Фильм, выход которого многие ждали с нетерпением, в частности из-за Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро. Детективный сюжет вращается вокруг уничтожения племени Осейджа в 1920-х, коренных жителей США, что привело к масштабному расследованию ФБР.

Для просмотра всей семьей

Тролли: Снова вместе

Не упустите продолжение веселой истории троллей! Встречайте героев чудомира в новой яркой киноленте, которая полна вызовов и приключений.

Щенячий патруль: Мегакино

Легендарный патруль хвостатых возвращается в новом приключенческом мультфильме. Щенячий патруль получает новые супер силы для борьбы с врагами, благодаря волшебному метеориту. Бойтесь злодеи, потому что герои-щенки уже близко!

Для тех, кому не хватает острых ощущений

Опасные воды

Девушка по имени Роуз живет вместе со своей мамой Альмой. Бизнесмен Дерек, новый парень матери, приглашает семью на Бермуды. Однако из-за махинации мужчины на лодку нападают, а мать Роуз убивают. Девушка вынуждена научиться управлять лодкой посреди океана и выживать на безлюдном острове.

Праведник 3: Последняя глава

Третья часть легендарной серии фильмов. Военный разведчик в прошлом, Роберт Маккол не забывает о своей профессии. Однако, чтобы не искать новых приключений мужчина едет на юг Италии. У побережья, военный мечтает о спокойной пенсии. Впрочем, оказывается, что его друзья на крючке у местной мафии. Так что Роберту приходится немного изменить свои планы.

Для тех, кто в ожидании Хэллоуина

Экзорцист. Верующий

Ровно полвека назад свет увидел культовый ужастик, который впоследствии стал классикой жанра. В этом году культовая история получит свое продолжение.

Пила Х

Десятая часть в серии ужасов. Джон Крамер пытается любым способом найти лекарство от рака. Мужчине рекомендуют сделать операционное вмешательство у мексиканских врачей. Оказывается, это совсем не лечение, а мошенничество, поэтому Джон готовит план мести для аферистов.

Ранее OBOZ.UA писал о самом ужасном фильме и самой страшной сцене в кино, по исследованию ученых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!