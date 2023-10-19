Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

Настала пора Хэллоуина, поэтому любители острых ощущений устраивают марафон фильмов ужасов, чтобы отпраздновать жуткий праздник. Однако новое исследование показало, что не все страшные фильмы одинаковые.

В новом проекте участникам прикрепили мониторы сердечного ритма, чтобы исследователи смогли увидеть, какие сцены усиливают страх и волнение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Команда специалистов обнаружила, что самые страшные моменты показаны в фильме "Астрал", а самым жутким фильмом всех времен является "Синистер". Хотя в исследовании не указано, какая часть "Астрала" вызвала у людей учащенное сердцебиение, вероятно, это сцена "Демона в углу".

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Выводы являются частью проекта Science of Scare, исследовавшего самые страшные фильмы. Группа тестирования состояла из 250 участников с прикрепленными мониторами сердечного ритма, которые контролировали их жизненные данные во время просмотра.

В этом году эксперимент оценивал частоту сердцебиения и дисперсию частоты сердечных сокращений. Первый показатель измеряет удары в минуту, а второй считает удары в миллисекундах.

"Что касается частоты сердечных сокращений (ЧСС), то чем выше число, тем быстрее фильм ускоряет кровообращение у зрителей: это показатель волнения и страха, как части человеческого инстинкта, побуждающего к борьбе или бегству", – говорится в Science of Scare.

Дисперсия сердечного ритма измеряет время между каждым ударом сердца. "Чем ниже дисперсия частоты сердечных сокращений, тем сильнее был стресс", – объяснили эксперты.

В конце концов специалисты объединили оба результата, чтобы создать бал Science of Scare, по шкале до 100. "Для сравнения, Шрек имеет "оценку страха" три из 100", – написала команда исследователей.

Используя эти измерения, руководители проекта обнаружили, что сверхъестественный хоррор Скотта Дерриксона 2012 года "Синистер" является самым страшным фильмом всех времен.

В фильме рассказывается о писателе-криминалисте Эллисоне Освальде (играет Итан Хоук), который переживает творческий кризис после того, как в течение десяти лет не создал ни одного бестселлера.

Он решил написать о нераскрытом убийстве, казалось бы, обычной семьи. Младшего ребенка похитили, и его больше никто не видел, а остальных четырех, в том числе родителей, повесили в их же саду.

Впоследствии Эллисон не просто исследует тему своей книги, а делает безрассудный шаг. Он переселяет свою семью в дом, где произошли убийства.

Там главный герой находит коробку с семейным видеоархивом и проектором. Когда он просматривает ролики, то понимает, что это жуткие видео об убийствах пяти семей, произошедших за последние 50 лет.

Выполняя миссию по раскрытию дела, Эллисон считает, что ужасные поступки совершил серийный убийца. Впрочем, вскоре писатель и его семья обнаруживают кое-что зловещее, что скрывается за преступлениями.

"При просмотре фильма наши зрители почувствовали повышение частоты сердечных сокращений на 34 процента, с 64 ударов в минуту до 86 на протяжении всего фильма, причем в самый страшный момент пульс поднялся до отметки 131, – отмечают исследователи. – Дисперсия среди зрителей упала на 21 процент став вторым самым низким показателем среди всех фильмов в списке, что указывает на идеальный баланс шокирующих моментов и медленного испуга". В совокупности "Синистер" получил 96 баллов из 100.

В то время как "Астрал" занял четвертое место в рейтинге самых страшных. Авторы исследования обнаружили, что фильм 2010 года стал причиной самого высокого эмоционального всплеска. Это означает, что фильм содержит самую страшную сцену в истории ужастиков.

История "Астрала" сосредоточена на супружеской паре, чей мальчик непонятным образом входит в коматозное состояние и становится игрушкой разных демонических созданий. Красный демон с копытами и когтями – это злое существо, которое пытается убить Далтона, пока он находится в коме.

Во время самой страшной сцены бабушка мальчика рассказывает его родителям о том, как она услышала раздавшийся из его комнаты ужасный голос: он сказал ей, что хочет уничтожить Далтона. Через мгновение красный демон появляется над плечом отца семейства.

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