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Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

Карина Вишнякова
Кино Oboz
4 минуты
2,7 т.
Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

Настала пора Хэллоуина, поэтому любители острых ощущений устраивают марафон фильмов ужасов, чтобы отпраздновать жуткий праздник. Однако новое исследование показало, что не все страшные фильмы одинаковые.

В новом проекте участникам прикрепили мониторы сердечного ритма, чтобы исследователи смогли увидеть, какие сцены усиливают страх и волнение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Команда специалистов обнаружила, что самые страшные моменты показаны в фильме "Астрал", а самым жутким фильмом всех времен является "Синистер". Хотя в исследовании не указано, какая часть "Астрала" вызвала у людей учащенное сердцебиение, вероятно, это сцена "Демона в углу".

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Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

Выводы являются частью проекта Science of Scare, исследовавшего самые страшные фильмы. Группа тестирования состояла из 250 участников с прикрепленными мониторами сердечного ритма, которые контролировали их жизненные данные во время просмотра.

В этом году эксперимент оценивал частоту сердцебиения и дисперсию частоты сердечных сокращений. Первый показатель измеряет удары в минуту, а второй считает удары в миллисекундах.

"Что касается частоты сердечных сокращений (ЧСС), то чем выше число, тем быстрее фильм ускоряет кровообращение у зрителей: это показатель волнения и страха, как части человеческого инстинкта, побуждающего к борьбе или бегству", – говорится в Science of Scare.

Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

Дисперсия сердечного ритма измеряет время между каждым ударом сердца. "Чем ниже дисперсия частоты сердечных сокращений, тем сильнее был стресс", – объяснили эксперты.

В конце концов специалисты объединили оба результата, чтобы создать бал Science of Scare, по шкале до 100. "Для сравнения, Шрек имеет "оценку страха" три из 100", – написала команда исследователей.

Используя эти измерения, руководители проекта обнаружили, что сверхъестественный хоррор Скотта Дерриксона 2012 года "Синистер" является самым страшным фильмом всех времен.

Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

В фильме рассказывается о писателе-криминалисте Эллисоне Освальде (играет Итан Хоук), который переживает творческий кризис после того, как в течение десяти лет не создал ни одного бестселлера.

Он решил написать о нераскрытом убийстве, казалось бы, обычной семьи. Младшего ребенка похитили, и его больше никто не видел, а остальных четырех, в том числе родителей, повесили в их же саду.

Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

Впоследствии Эллисон не просто исследует тему своей книги, а делает безрассудный шаг. Он переселяет свою семью в дом, где произошли убийства.

Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

Там главный герой находит коробку с семейным видеоархивом и проектором. Когда он просматривает ролики, то понимает, что это жуткие видео об убийствах пяти семей, произошедших за последние 50 лет.

Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

Выполняя миссию по раскрытию дела, Эллисон считает, что ужасные поступки совершил серийный убийца. Впрочем, вскоре писатель и его семья обнаруживают кое-что зловещее, что скрывается за преступлениями.

"При просмотре фильма наши зрители почувствовали повышение частоты сердечных сокращений на 34 процента, с 64 ударов в минуту до 86 на протяжении всего фильма, причем в самый страшный момент пульс поднялся до отметки 131, – отмечают исследователи. – Дисперсия среди зрителей упала на 21 процент став вторым самым низким показателем среди всех фильмов в списке, что указывает на идеальный баланс шокирующих моментов и медленного испуга". В совокупности "Синистер" получил 96 баллов из 100.

Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

В то время как "Астрал" занял четвертое место в рейтинге самых страшных. Авторы исследования обнаружили, что фильм 2010 года стал причиной самого высокого эмоционального всплеска. Это означает, что фильм содержит самую страшную сцену в истории ужастиков.

Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

История "Астрала" сосредоточена на супружеской паре, чей мальчик непонятным образом входит в коматозное состояние и становится игрушкой разных демонических созданий. Красный демон с копытами и когтями – это злое существо, которое пытается убить Далтона, пока он находится в коме.

Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

Во время самой страшной сцены бабушка мальчика рассказывает его родителям о том, как она услышала раздавшийся из его комнаты ужасный голос: он сказал ей, что хочет уничтожить Далтона. Через мгновение красный демон появляется над плечом отца семейства.

Ученые назвали самый жуткий фильм и самую страшную сцену в кино

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