Были в шаге от 'Оскара': 8 украинских фильмов, которые стоит посмотреть всем

Хотя документальная лента "20 дней в Мариуполе" навсегда вошла в историю Украины как первый обладатель "Оскара" в этой категории, не стоит забывать и другие значимые кинопроекты украинцев. Не менее 8 фильмов обязательно стоит посмотреть.

Среди них не только военные картины, но и драматические и биографические. OBOZ.UA решил рассказать о них.

"Додому" 2019

Лента "Додому" Наримана Алиева прошла отбор в расширенный список номинантов, но не попала в сокращенный. История о воине Мустафе из Крыма, который переехал в Киев после оккупации полуострова, могла бы тягаться в номинации "Лучший международный фильм".

"Зима в вогні", 2015

Очень важный для всех украинцев фильм о Революции Достоинства почти попал на "Оскар", но на этапе шорт-листа был отброшен судьями. Тем не менее, документальный проект получил признание во всем мире и попал в стриминг Netflix.

"Погані дороги" 2021

Фильм Наталки Ворожбит не попал в шорт-лист 94-й премии американской киноакадемии и упустил шанс получить "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". По словам режиссера, ее работа посвящена человеческой слабости и является женским взглядом на войну с Россией.

"Клондайк", 2023

В прошлом году художественный фильм украинского режиссера Марины Эр Горбач также попал в лонг-лист премии, но не прошел дальше. Главным событием в ленте стало сбитие малазийского пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

"Українські шерифи", 2016

Картина Романа Бондарчука была выдвинута Украиной на премию "Оскар" как "Лучший фильм на иностранном языке". Хотя золотую статуэтку фильм не завоевал, он может похвастаться призом жюри за лучший полнометражный документальный фильм в Амстердамском международном документальном кинофестивале.

"Параджанов", 2013

В той же категории 10 лет назад соревновался фильм о знаменитом армяно-украинском режиссере Сергее Параджанове, снятый в копродукции Украины, Франции, Грузии и Армении.

"Рівень чорного", 2017

Украинский документально-игровой драматический фильм, снятый Валентином Васяновичем, мог представить страну на престижной церемонии. Хотя этого не произошло, он попал в 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

"Той, хто пройшов крізь вогонь", 2012

Художественный фильм режиссера Михаила Ильенко попал в лонг-лист "Оскара", а также получил много восторженных отзывов в мире. Картина рассказывает о судьбе парня из Полтавщины Ивана Додоки, который становится советским военным летчиком.

Ранее OBOZ.UA писал, что с "Суспільним" в Disney обратился и Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию с просьбой вернуть вырезанную часть с награждением "20 дней в Мариуполе". Киноакадемия США отреагировала на просьбу.

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