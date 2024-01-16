53 номинации и 0 побед: сериал 'Лучше позвоните Солу' установил антирекорд Emmy

Сериал "Лучше позвоните Солу" установил антирекорд премии Emmy Awards. За шесть сезонов шоу было номинировано 53 раза, 7 из них – за лучший драматический сериал.

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Несмотря на одобрительные отзывы критиков, "Лучше позвоните Солу" ни разу не получал желанную статуэтку Emmy. Об этом сообщает издание Deadline.

Сериал выходит с 2015 года и является спинофом известного шоу "Во все тяжкие". Действие происходит преимущественно в начале и средине 2000-х в Альбукерке, штат Нью-Мексико, за несколько лет до событий в оригинальном сериале.

"Лучше позвоните Солу" исследует моральное падение бывшего мошенника Джимми Макгилла, который становится эгоцентричным адвокатом по уголовным делам под именем Сол Гудман. В дополнение к основной сюжетной линии, "Лучше позвоните Солу" включает черно-белый флешфорвард, действие которого происходит в 2010 году после событий "Во все тяжкие", где исследуются последствия возможного партнерства главного героя с наркобароном Уолтером Уайтом.

Сериал получил признание критиков и считается выдающимся примером успешного спинофа. Многие киноэксперты назвали "Лучше позвоните Солу" достойным преемником оригинала, а некоторые даже сочли его лучше своего предшественника.

В сентябре 2019 года The Guardian поставил шоу под 48-м номером в своем списке "100 лучших телевизионных шоу 21 века". Однако Emmy Awards, вероятно, не разделяют восторга от сериала, ведь из более чем 50 номинаций "Лучше позвоните Солу" не выиграл ни одной.

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