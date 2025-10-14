В сети показали Винницу во времена оккупации: редкое фото

Винница, живописный город в центре Украины на берегах реки Южный Буг, имеет сложную и трагическую историю, особенно в годы Второй мировой войны. Недавно в сети было опубликовано редкое архивное фото, проливающее свет на повседневную жизнь города в период немецкой оккупации, которая длилась почти три года.

Снимок происходит из хранилищ Бундесархива и является частью альбома, содержащего другие фотографии винницких инфраструктурных объектов. Эта фотография запечатлела исторический район Иерусалимка, позволяя заглянуть в архитектурное и городское пространство того времени. Такие находки бесценны для исследователей, ведь они помогают визуализировать и детализировать события, которые коснулись миллионов украинцев.

Винница во времена немецкой оккупации

Вторая мировая война стала самым жестоким военным конфликтом, унеся жизни по меньшей мере 5,3 миллиона жителей Украины. В июле 1941 года немецкие войска вошли в Винницу, и для винничан начался почти трехлетний период гнета. Винница вошла в состав Райхскомиссариата "Украина", во главе которого стоял известный своей жестокостью Эрих Кох. Его инструкции были недвусмысленными: "высасывание из Украины всех товаров" без оглядки на чувства и собственность местного населения.

Приход "нового порядка" в Виннице сразу ознаменовался массовыми репрессиями еврейского населения. В сентябре 1941 года было зверски расстреляно 16 тысяч евреев, а в апреле 1942 года — еще 9 тысяч. Жестокость режима была обусловлена близким расположением стратегического объекта — ставки Гитлера "Вервольф" в 8 километрах от города. Поэтому в Виннице был установлен строгий режим: продолжительность рабочего дня достигала 14 часов, вводился комендантский час, а нарушение порядка каралось расстрелом.

Несмотря на жестокий террор, с приходом немцев в городе появились признаки культурного возрождения, хотя и под пристальным контролем оккупационных властей. Украинская интеллигенция, надеясь на послабление, возобновила работу школ, открылись гимназии и курсы. В Виннице действовали 2 кинотеатра, 6 библиотек, бильярд, казино, а особым успехом пользовался местный музыкально-драматический театр, превращенный немцами в оперный. В нем шли спектакли украинских авторов, а для развлечения оккупантов даже проходили торжественные концерты и вечера балета.

Исторические свидетельства, подтвержденные даже послевоенными справками КГБ, указывают на то, что театр посещали высокие немецкие чины, в частности Герман Геринг.

Однако любые признаки национального самосознания были временными. С обострением ситуации на фронте весной 1943 года отношение нацистов кардинально изменилось. Большинство культурно-образовательных учреждений было закрыто, а представители украинской интеллигенции, обвиненные в национализме, арестованы.

В конце 1943 года, когда Красная армия приблизилась к городу, немцы, понимавшие недолговечность своего пребывания, устроили месть, взорвав оперный театр и другие архитектурные памятники. Оккупация Винницы завершилась 20 марта 1944 года.

