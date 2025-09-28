В сети показали Ивано-Франковск более 70 лет назад: архивные кадры

Привокзальная площадь любого города – это место оживленного трафика и ярких эмоций. Здесь встречаются, здесь прощаются и здесь делают немало памятных фотографий.

Так Facebook-сообщество "Ретро Франковск" показало, какой была Привокзальная площадь города в 1950-60 годах. Главное отличие от современного обустройства – заметно большее количество зелени.

Привокзальная площадь в Ивано-Франковске возникла в конце XIX века, когда город (тогда Станиславов) стал важным железнодорожным узлом Галичины. Первую железнодорожную линию открыли здесь в 1866 году — она соединила Станиславов со Львовом и далее с Веной. Сам вокзал был возведен в характерном для австро-венгерских железнодорожных станций стиле и стал украшением города.

На площади перед вокзалом традиционно сосредотачивалась бурная жизнь: останавливались дилижансы, извозчики и позже — первые городские трамваи, которые действовали в Станиславове с 1908 года. В межвоенный период площадь оставалась важным транспортным узлом, а после Второй мировой войны ее перестраивали, чтобы приспособить ко все большим объемам пассажирских перевозок.

Именно послевоенный период и зафиксирован на снимках, которые опубликовали в сети. Здесь можно увидеть в частности припаркованный перед зданием автомобиль.

Впоследствии площадь стала своеобразной визитной карточкой города: именно отсюда начинались маршруты приезжих, а вокзал и близлежащие здания до сих пор сохранили историческую атмосферу Станиславова времен Австро-Венгрии.

