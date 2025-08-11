В сети показали Каменец-Подольский в 1897 году: атмосферные фото
Каменец-Подольский – один из древнейших городов Украины, административный и культурный центр Подолья. Расположенный на берегах реки Смотрич, он на протяжении веков был важным политическим, военным и религиозным центром региона.
Город имеет богатую историю, в разные эпохи выполнял функции центра княжества, воеводства, губернии, а в 1919–1920 годах – столицы Украинской Народной Республики. Сегодня Каменец-Подольский известен уникальной фортификационной архитектурой и историко-культурным наследием. В сети обнародовали уникальные архивные фотографии конца позапрошлого века.
Каменец-Подольский известен многочисленными памятниками, входящими в состав Национального историко-архитектурного заповедника и Исторического музея-заповедника. Среди них:
- Каменец-Подольская крепость (XIV–XVI в., перестроена в XVII–XVIII в.)
- Петропавловский кафедральный костел (XVI в.)
- Костел Святого Николая (XV–XVIII в.)
- Крестовоздвиженская деревянная церковь (XVIII в.)
- Каменицы эпохи Ренессанса (XVI–XVIII в.)
- Колокольня Св. Степаноса (XV–XVI в.)
- Башня Стефана Батория (XVI в.)
В 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, Каменец вместе с правобережной Украиной был присоединен к Российской империи. В 1793–1797 годах город был центром Подольского наместничества, с 1797 до 1917 – Подольской губернии.
В 1846 году Каменец посетил Тарас Шевченко, в 1850-х здесь учились Степан Руданский и Анатолий Свидницкий. В 1862-м большой пожар уничтожил 40 домов. В 1867 году ликвидирована местная римско-католическая диецезия. После открытия Новоплановского моста (1874 год) развивался Новый город.
По переписи 1897 года в Каменце-Подольском проживало 35 934 жителя. Это был крупнейший город Подолья, религиозный центр с 50 храмами и шестью школами.
В начале ХХ в. Каменец был 45-тысячным городом, занимая 65-е место по численности населения в Российской империи. В 1906 году создано местное общество "Просвита", которое ввело изучение украинского языка в начальных и приходских школах.
14 марта 1914 года на железнодорожную станцию Каменца-Подольского прибыл первый поезд.
С началом войны, 4 августа 1914 года, австро-венгерские войска захватили город, но уже через два дня отступили под натиском армии генерала Брусилова. В годы войны в городе размещались штаб Юго-Западного фронта, тыловые учреждения и госпитали. Из-за прифронтового положения административный центр Подольской губернии временно перенесли в Винницу.
В марте 1918 года Каменец стал центром Подольской земли. В годы освободительной борьбы (1917–1921) он был главным центром формирования войск УНР, а с 22 марта 1919 по ноябрь 1920 года – столицей Украинской Народной Республики.
Здесь работали правительство и министерства, печатались деньги, принимались иностранные делегации. 30 июля 1919 года состоялось совещание руководства УНР и ЗУНР с участием представителей Франции, Англии и США. Изложили план ликвидации большевистской власти и требования к Антанте относительно вооружения украинской армии.
Во время польско-советской войны в ночь с 16 на 17 ноября 1919 года город был занят польскими войсками и находился под их администрацией до 12 июля 1920 года. 16 ноября 1920 года Каменец-Подольский заняла Красная армия, установив советскую власть.
