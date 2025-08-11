В сети показали Каменец-Подольский в 1897 году: атмосферные фото

Каменец-Подольский – один из древнейших городов Украины, административный и культурный центр Подолья. Расположенный на берегах реки Смотрич, он на протяжении веков был важным политическим, военным и религиозным центром региона.

Город имеет богатую историю, в разные эпохи выполнял функции центра княжества, воеводства, губернии, а в 1919–1920 годах – столицы Украинской Народной Республики. Сегодня Каменец-Подольский известен уникальной фортификационной архитектурой и историко-культурным наследием. В сети обнародовали уникальные архивные фотографии конца позапрошлого века.

Каменец-Подольский известен многочисленными памятниками, входящими в состав Национального историко-архитектурного заповедника и Исторического музея-заповедника. Среди них:

Каменец-Подольская крепость (XIV–XVI в., перестроена в XVII–XVIII в.)

Петропавловский кафедральный костел (XVI в.)

Костел Святого Николая (XV–XVIII в.)

Крестовоздвиженская деревянная церковь (XVIII в.)

Каменицы эпохи Ренессанса (XVI–XVIII в.)

Колокольня Св. Степаноса (XV–XVI в.)

Башня Стефана Батория (XVI в.)

В 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, Каменец вместе с правобережной Украиной был присоединен к Российской империи. В 1793–1797 годах город был центром Подольского наместничества, с 1797 до 1917 – Подольской губернии.

В 1846 году Каменец посетил Тарас Шевченко, в 1850-х здесь учились Степан Руданский и Анатолий Свидницкий. В 1862-м большой пожар уничтожил 40 домов. В 1867 году ликвидирована местная римско-католическая диецезия. После открытия Новоплановского моста (1874 год) развивался Новый город.

По переписи 1897 года в Каменце-Подольском проживало 35 934 жителя. Это был крупнейший город Подолья, религиозный центр с 50 храмами и шестью школами.

В начале ХХ в. Каменец был 45-тысячным городом, занимая 65-е место по численности населения в Российской империи. В 1906 году создано местное общество "Просвита", которое ввело изучение украинского языка в начальных и приходских школах.

14 марта 1914 года на железнодорожную станцию Каменца-Подольского прибыл первый поезд.

С началом войны, 4 августа 1914 года, австро-венгерские войска захватили город, но уже через два дня отступили под натиском армии генерала Брусилова. В годы войны в городе размещались штаб Юго-Западного фронта, тыловые учреждения и госпитали. Из-за прифронтового положения административный центр Подольской губернии временно перенесли в Винницу.

В марте 1918 года Каменец стал центром Подольской земли. В годы освободительной борьбы (1917–1921) он был главным центром формирования войск УНР, а с 22 марта 1919 по ноябрь 1920 года – столицей Украинской Народной Республики.

Здесь работали правительство и министерства, печатались деньги, принимались иностранные делегации. 30 июля 1919 года состоялось совещание руководства УНР и ЗУНР с участием представителей Франции, Англии и США. Изложили план ликвидации большевистской власти и требования к Антанте относительно вооружения украинской армии.

Во время польско-советской войны в ночь с 16 на 17 ноября 1919 года город был занят польскими войсками и находился под их администрацией до 12 июля 1920 года. 16 ноября 1920 года Каменец-Подольский заняла Красная армия, установив советскую власть.

