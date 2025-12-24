С Рождеством: в сети показали старые украинские открытки

Рождественские открытки – не просто праздничный декор, но и память эпохи. Они сохраняют язык, символы и представления о мире прошлых поколений.

Видео дня

Через простые образы и короткие надписи открытки передавали тепло, веру и надежду. Сегодня эти архивные открытки снова привлекают внимание в сети.

История рождественских открыток

Рождественские открытки впервые появились 171 год назад в Англии. Их инициатором стал сэр Генри Коул – основатель лондонского Музея Виктории и Альберта. Коул имел привычку отправлять многочисленные праздничные поздравления от руки, но со временем это стало для него слишком обременительным. Тогда он поручил художнику Джону Калькотту Хорсли создать первую печатную рождественскую открытку.

На ней были изображены бедняки, которые получают еду и одежду, а в центре композиции – счастливая семья, которая сидит вместе, обнимаясь и поднимая бокалы с вином. Открытка имела не только праздничный, но и социальный подтекст – напоминание о милосердии и помощи ближнему.

В 1843 году эта открытка была напечатана с надписью: "Благословенного Вам Рождества и счастливого Нового года".

Несмотря на то, что уже в следующем году сэр Генри Коул не рассылал открыток, начатая им традиция быстро распространилась по Европе и стала массовым явлением.

Украинские рождественские открытки

В Украине рождественские открытки приобрели особый характер. На них часто изображали колядников, ангелов, пастухов, сцену Рождества Христова, заснеженные села, деревянные церкви и семейные праздничные ужины. Важной чертой был язык – украинские надписи с пожеланиями мира, согласия и Божьего благословения.

Часть украинских рождественских открыток печаталась во Львове, который в начале ХХ века был важным культурным и издательским центром. Именно там формировался визуальный канон рождественской открытки – сочетание народного орнамента, христианской символики и европейской графической традиции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что категорически нельзя делать в рождественский Сочельник.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий