Мукачево в начале XX века: каким был древний город. Фото

Мукачево – один из старейших городов Закарпатья, известный своей богатой историей и уникальным расположением среди холмов. Через город протекает река Латорица, которая играла важную роль в его развитии, но в то же время часто вызывала наводнения. Именно вокруг нее формировалась инфраструктура, в частности мосты, соединявшие разные части города.

Интересно, что еще несколько веков назад здесь существовали переправы на лодках, а первые мосты были деревянными. Сегодня же старые фотографии позволяют увидеть, каким было Мукачево более ста лет назад.

В соцсети Facebook в сообществе Made in Uzhhorod опубликовали архивные фотографии начала XX века, на которых изображен мост через реку Латорицу. Снимки демонстрируют, как выглядела одна из ключевых локаций города в тот период.

История мостов в Мукачево тесно связана с капризной рекой. Еще в XVII веке русло Латорицы изменили, чтобы использовать воду для мельниц, но это привело к частым подтоплениям. Из-за этого постоянно возникала потребность в строительстве новых и более надежных мостов.

Первые упоминания о мосте в городе датируются XVIII веком. В частности, в 1796 году здесь уже существовала переправа, а впоследствии появились деревянные мосты, которые неоднократно разрушались из-за наводнений. В XIX веке были построены новые конструкции, которые отвечали потребностям того времени и активно использовались жителями.

В конце XIX – начале XX века на месте деревянных мостов начали возводить более современные сооружения. В частности, появился трехарковый железный мост, который стал важной частью городской инфраструктуры.

Сегодня через Латорицу в Мукачево проложено несколько мостов, а сама набережная превратилась в популярное место для отдыха. Архивные фотографии напоминают о сложной истории города и показывают, как менялась одна из его ключевых локаций с течением времени.

