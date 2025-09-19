В сети показали Мукачево в XIX веке: редкий кадр

Мукачево, как и другие города Закарпатья, имеет богатую и насыщенную историю. Старые фотографии, появляющиеся в сети, позволяют окунуться в атмосферу прошлых веков и увидеть, как выглядел край в те времена.

Видео дня

Недавно обнародованный снимок, датированный 1863 годом, показал уникальный вид на резиденцию Шенборна, которая до сих пор поражает своим величием. Расположенный неподалеку Мукачево, дворец имеет не только архитектурную, но и историческую ценность.

Дворец, который сегодня известен как санаторий "Карпаты", был построен в 1890–1895 годах графом Эрвином Фридрихом Шенборн-Бухгаймом как охотничья резиденция. Это сооружение в неоромантическом стиле сочетает готические и романские мотивы, что придает ему особый шарм. Рядом с дворцом был разбит великолепный сад-дендрарий с редкими породами деревьев.

Согласно легенде, дворец имеет 366 окон, 52 комнаты и 12 входов, символизирующих количество дней, недель и месяцев в году. Его фасад украшен богатым декором, в частности барельефами, флюгерами и витражами, которые отражают гербовые символы рода Шенборнов. Также в парке есть две скульптурные композиции — "Олень" и "Медведица с медвежонком".

Династия Шенборн — известный немецко-австрийский род, представители которого были крупнейшими землевладельцами на Закарпатье. В 1728 году император Карл VI подарил им эти имения, что привело к расцвету региона. Дворец стал символом их власти и богатства.

После Второй мировой войны, в 1945 году, земли и имения были национализированы, а охотничий замок графов Шенборнов превратился в санаторий "Карпаты". Часть ценных интерьеров была передана в фонды Ужгородского краеведческого музея.

Сегодня санаторий "Карпаты" специализируется на лечении сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь также функционирует отделение для лечения желудочно-кишечного тракта и патологий беременности. Дворец также стал известным благодаря съемкам в нем таких культовых фильмов, как "Снежная королева" и "17 мгновений весны".

OBOZ.UA напоминает, как выглядело Мукачево более века назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.