Какими были Подгайцы много лет назад: архивные фото

Подгайцы — это живописный город с населением около 2 500 человек, который раскинулся на правом берегу реки Коропец среди густых лесов, что и дали ему название. Интересно, что этот населенный пункт расположен на высоте 392 метра над уровнем моря, а в его пределах когда-то существовал замок с двадцатью церквями.

Именно здесь расположена вилла Черторийских, где, по легенде, гостил гениальный композитор Фредерик Шопен, навещая свою возлюбленную Марцелину. Город имеет уникальную треугольную планировку Рыночной площади, характерную для древнерусских поселений, а не для типичной немецкой застройки по магдебургскому праву.

Недавно в социальной сети Facebook сообщество "Мандрівка Старим Кордоном" обнародовало серию уникальных архивных фотографий из Подгайцов. Эти кадры позволяют воочию увидеть, как выглядели улицы города десятки и сотни лет назад, когда он был мощным административным и торговым узлом.

История названия и географические особенности

Название города имеет простое и поэтическое объяснение — оно буквально возникло "под рощей", то есть под густыми лесами, которые издавна окружали поселение с севера и запада. Некоторые связывают топоним с горой Гай, возвышающейся над рекой Коропец, хотя это название зафиксировано в документах несколько позже. Сегодня Подгайцы является центром городской общины, через которую пролегают важные автодороги Р87 и Т 2004, соединяющие район с Галичем, Теребовлей и Бережанами.

Эпоха Бучацких и Вольских

Первые документальные упоминания о Подгайцах датируются 1436 годом, когда владелицей села была Эльжбета Бучацкая. Настоящий расцвет начался в 1463 году, когда Якуб Бучацкий возвел замок на острове возле плотины через Коропец. Впоследствии город перешел к семье Вольских, которые превратили его в мощную крепость и добились подтверждения магдебургского права в 1539 году, что способствовало развитию ремесленных цехов и еженедельных торгов.

Легенда о сокровище Марии Могилянки

Одной из самых захватывающих страниц истории является исчезновение сокровища Марии Могилянки в 1612 году. Жена Стефана Потоцкого оставила на хранение в Подгаецком замке бижутерию, золото и 70 000 дукатов, однако владельцы замка – семья Гольских – впоследствии заявили об отсутствии драгоценностей. Это дело вызвало громкий судебный скандал на всю Речь Посполитую и даже вооруженное нападение Потоцких на город, однако тайна золота Могилянки так и осталась неразгаданной, а его остатки, вероятно, до сих пор спрятаны в подземельях.

Подгаецкие соглашения и военные испытания

В XVII веке Подгайцы оказались в эпицентре мировой политики: осенью 1667 года под стенами города состоялась масштабная битва между войсками Яна Собеского и казацко-татарскими силами Петра Дорошенко. Результатом стало подписание Подгаецкого соглашения непосредственно в местном костеле Троицы. Однако уже через несколько лет город был почти полностью разрушен турецкими нашествиями паши Шишмана и Ибрагима Шайтана, после чего начался длительный период упадка.

Австрийское господство и культурное возрождение

С 1772 года Подгайцы вошли в состав Австрийской империи, что привело к разборке старых фортификаций и замка. Однако статус уездного центра в 1867 году и строительство железной дороги до Львова в 1909 году вдохнули в город новую жизнь. Именно в этот период активно развиваются украинские общества "Просвита" и "Сокол", а город становится мультикультурным центром, где мирно сосуществовали украинская, польская и еврейская общины.

Еврейское наследие и трагедия Холокоста

Еврейская община Подгайцев была одной из самых многочисленных в регионе, а местное окоповье (кладбище) считается одним из крупнейших сохранившихся в Украине. К сожалению, Вторая мировая война принесла страшную трагедию: в местном гетто нацисты уничтожили более 7 тысяч евреев, а сам город был разрушен на 70%. Сегодня золотая буква "П" на гербе города своей формой напоминает о глубокой связи с еврейской культурой и ее влиянием на развитие региона.

Сегодня город является частью Тернопольского района и продолжает развивать свои традиции, в частности знаменитое резьба. Декоративные тарелки местных мастеров в свое время даже представляли Украину на выставке "Экспо-67" в Канаде. В Подгайцах работают лицеи, колледжи и музыкальные школы, а история города продолжает жить на страницах журналов "Міська БРАМА" и "Земля Підгаєцька", напоминая о величественном прошлом этого края.

