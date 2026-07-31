Каким было Ровно более 50 лет назад: фото центра города

Цветные фотографии советских городов 1970-х годов – настоящая редкость. В то время, когда на Западе цветная пленка уже стала массовой, в СССР её внедрение происходило значительно медленнее.

Видео дня

Именно поэтому снимки центра Ровно, ооторые опубликовало Facebook-сообщество "Старый город. Историческое Ровно", так интересны. Они показывают городское пространство таким, каким оно было в начале 1970-х годов в естественных цветах, позволяют рассмотреть людей и дома такими, какими их видели современники. Автором снимков является Богдан Ефимчук.

Цветные фотоматериалы в СССР в то время были дорогими, малодоступными и более сложными в обработке — химия для проявления цветной пленки требовала специального оборудования, которого в обычных фотоателье часто просто не было. Большинство советских фотолюбителей снимали на черно-белую пленку вплоть до конца 1980-х годов. Поэтому цветной снимок той эпохи – это уже сам по себе документ.

На опубликованных кадрах мы видим современную улицу Соборную. Над крышами невысоких домов возвышается Свято-Воскресенский кафедральный собор – сооружение в неовизантийском стиле, построенное в 1895 году. В советские годы собор использовали не по назначению: сначала там открыли музей атеизма, затем – музей космонавтики, а нижнюю часть и вовсе отвели под рыбный склад. Сейчас это здание принадлежит ПЦУ. Его отреставрировали и возобновили проведение богослужений внутри.

На старых фотографиях вокруг собора видна застройка, которой сегодня уже нет. Значительную часть старинных домов снесли в рамках реконструкции центра города. Не видим мы на этих снимках и колокольню собора – советские власти снесли ее в 1964 году. Остальная старая застройка постепенно исчезала в течение последующих десятилетий. Сейчас этот участок улицы выглядит совсем иначе.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядел речной порт Черкасс в 1960-е годы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.