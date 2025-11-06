Каким был Ивано-Франковск 80 лет назад: архивные фото

Ивано-Франковск, который до 1962 года назывался Станиславов, имеет богатую и одновременно трагическую историю, уходящую корнями вглубь веков. Интересно, что город, основанный как крепость, сейчас является одним из самых украиноязычных регионов страны, а его жители всегда отличались активной гражданской позицией — от массовых протестов во время Оранжевой революции и Революции Достоинства до современного волонтерского движения.

Недавно сообщество "Ретро Франковск" поделилась подборкой архивных фотографий, которые переносят нас во времена больших испытаний — 1940-е годы, когда город пережил оккупацию, репрессии и смену власти. Предлагаем узнать больше о судьбе города в этот бурный период.

Франковск во время Второй мировой войны

Период с конца сентября 1939 года до июня 1941 года Станиславов находился в составе Советского Союза, что сопровождалось жестокими репрессиями. Апогеем этого стало тайное убийство узников НКВД в городской тюрьме, тела которых были похоронены в общей могиле в урочище Демьянов Лаз.

В 1989 году здесь были найдены останки 586 человек, преимущественно с пулевыми отверстиями в затылке. Это место превратилось в мемориальный комплекс, являющийся символом коммунистических преступлений.

С 1941 по 1944 год город попал под нацистскую оккупацию. Сначала, 22 июня 1941 года, его заняли венгерские войска, которые уже 7 августа передали власть немецкой администрации. Уже 1 августа Станислав вместе со всей Галичиной был включен в состав Генерал-губернаторства.

Сразу после установления немецкой власти начались массовые убийства еврейского населения. 12 октября 1941 года, во время так называемого "кровавого воскресенья", было расстреляно около 10–12 тысяч евреев на еврейском кладбище. Для 20 000 выживших евреев было создано Станиславовское гетто, которое закрыли в феврале 1943 года, когда в нем практически не осталось живых.

Послевоенное восстановление

27 июля 1944 года город был занят советскими войсками в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции. Сразу после этого началось активное восстановление разрушенного хозяйства, предприятий и железной дороги. Однако послевоенный период также был отмечен репрессиями.

В январе 1945 года по приговору закрытого заседания Верховного суда СССР в Станиславе был прилюдно повешен крестьянин Петр Мимоход за то, что в его доме располагался куренной штаб УПА. Это демонстрирует жестокость борьбы советской власти с украинским освободительным движением.

Однако сопротивление продолжалось: 31 октября 1945 года курени УПА под командованием Василия Андрусяка ("Ризун") с боем вошли в Станислав. Повстанцы захватили склады и магазины, а также задержали наиболее "ненавистных партийцев и энкаведистов", успешно вывезя трофеи в Черный лес.

В последующие десятилетия город быстро рос: если в 1959 году население составляло 66 тысяч, то в 1971 году оно достигло уже 110 тысяч жителей, что отражало послевоенное восстановление и индустриализацию.

