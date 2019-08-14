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В Украине ликвидировали Госэкоинспекцию: что появится взамен

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В среду, 14 августа, по решению Кабинета министров в Украине была ликвидирована Государственная экологическая инспекция.

Вместо нее планируют создать Государственную службу охраны природы, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Целью подобных изменений назвали улучшение системы надзора за экологическими правонарушениями.

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Государственная экологическая инспекция

Государственная экологическая инспекция

Житомир.info

"Точечные реагирования на экологические инциденты точно не те методы, которые позволяют системно бороться с браконьерами и недобросовестными экоинспекторами. Реформа этой структуры назрела давно, но она не является такой простой, как кажется на первый взгляд. Ведь важно не только изменить название, но в первую очередь привлечь к работе людей, которые действительно болеют за окружающую среду и предоставить им необходимое материально-техническое оснащение", – прокомментировал министр экологии Остап Семерак.

По его словам, ликвидация службы – это часть утвержденной стратегии, как и создание нового органа.

"В целом структурой новой Государственной природоохранной службы предусмотрено создание 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Северо-Западного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного) и полную ликвидацию 23 территориальных подразделений ГЭИ", – пояснил он.

В Украине ликвидировали Госэкоинспекцию: что появится взамен

Минэкологии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт пояснила, почему экоинспекция в Украине де-факто не выполняла свои обязанности.

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Место
Украина
Тег
Министерство экологии и природных ресурсов
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