Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Green

В Україні ліквідували Держекоінспекцію: що з'явиться натомість

1.7т Читати матеріал російською

У середу, 14 серпня, за рішенням Кабінету міністрів в Україні була ліквідована Державна екологічна інспекція.

Замість неї планують створити Державну службу охорони природи, повідомляє пресслужба Міністерства екології та природних ресурсів.

Метою подібних змін назвали поліпшення системи нагляду за екологічними правопорушеннями.

Новини
Екологи вимагають запровадити обов'язковий екомоніторинг

Державна екологічна інспекція

Державна екологічна інспекція

Житомир.info

"Точкові реагування на екологічні інцидентиточно не ті методи, які дозволяють системно боротися з браконьєрами і недобросовісними екоінспекторами. Реформа цієї структури назріла давно, але вона не є такою простою, як здається на перший погляд. Адже важливо не тільки змінити назву, але в першу чергу залучити до роботи людей, які дійсно хвилюються за навколишнє середовище і надати їм необхідне матеріально-технічне оснащення", – прокоментував міністр екології Остап Семерак.

За його словами, ліквідація служби – це частина затвердженої стратегії, як і створення нового органу.

"У цілому структурою нової Державної природоохоронної служби передбачено створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального і Південно-Східного) і повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів ДЕІ", – пояснив він.

В Україні ліквідували Держекоінспекцію: що з'явиться натомість

Мінекології

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт пояснила, чому екоінспекція в Україні де-факто не виконувала свої обов'язки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Тег
Міністерство екології та природних ресурсів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...