В Україні ліквідували Держекоінспекцію: що з'явиться натомість

У середу, 14 серпня, за рішенням Кабінету міністрів в Україні була ліквідована Державна екологічна інспекція.

Замість неї планують створити Державну службу охорони природи, повідомляє пресслужба Міністерства екології та природних ресурсів.

Метою подібних змін назвали поліпшення системи нагляду за екологічними правопорушеннями.

Державна екологічна інспекція Житомир.info

"Точкові реагування на екологічні інциденти – точно не ті методи, які дозволяють системно боротися з браконьєрами і недобросовісними екоінспекторами. Реформа цієї структури назріла давно, але вона не є такою простою, як здається на перший погляд. Адже важливо не тільки змінити назву, але в першу чергу залучити до роботи людей, які дійсно хвилюються за навколишнє середовище і надати їм необхідне матеріально-технічне оснащення", – прокоментував міністр екології Остап Семерак.

За його словами, ліквідація служби – це частина затвердженої стратегії, як і створення нового органу.

"У цілому структурою нової Державної природоохоронної служби передбачено створення 10 міжрегіональних територіальних органів (Карпатського, Поліського, Придніпровського, Північно-Західного, Столичного, Причорноморського, Подільського, Центрального і Південно-Східного) і повну ліквідацію 23 територіальних підрозділів ДЕІ", – пояснив він.

Мінекології

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт пояснила, чому екоінспекція в Україні де-факто не виконувала свої обов'язки.

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