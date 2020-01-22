"Ми не повторимо помилок Tesla": анонсовано випуск потужного електричного позашляховика

Китайська компанія Byton анонсувала випуск електромобіля M-Byte в 2020 році на території Азії, а також у 2021 році на території Європи.

Про це повідомляє Business Insider. Керівництво компанії окремо підкреслює, що планує створити бюджетний "комп'ютер на колесах".

Електромобіль M-Byte motortrend.com

"Ми плануємо почати отримати прибуток через два-три роки активних продажів. Наша задача – не повторити помилки, які допустив глава Tesla Ілон Маск", – заявив глава Byton Деніель Кірчерт.

Салон автомобіля буде оснащено 48-дюймовим екраном уздовж всього лобового скла і сенсорними панелями на кермі. Крім того, у машини буде функція управління голосом і жестами. Оновлюватися ПО буде, як і у Tesla, по повітрю.

Інтер'єр електромобіля M-Byte motortrend.com

"Ми не вважаємо, що великий екран буде відволікати водія. Насправді, все буде навпаки. Я вважаю, це буде фундаментальний прорив", – заявив Кірчер.

48-дюймовий дисплей буде розташовано далеко від водійського місця, він не завадить керувати машиною, і водієві за кермом буде зручно кидати швидкі погляди на показання приладів. Розмір екрану зробить карти та інші програми більш зрозумілими, впевнені в компанії.

Щоб уникнути помилок Tesla, Byton співпрацює з великими німецькими автомобільними брендами: Audi, BMW і Mercedes-Benz. Також виробник не збирається надмірно фокусуватися на автоматизації складальних ліній, як надійшов Ілон Маск в 2017, намагаючись прискорити випуск Model 3.

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