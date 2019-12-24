В Турции создали армию беспилотников со смертельным вооружением

Правительство Турции вместе с военным подрядчиком Asisguard показало электрический дрон Songar. В его арсенал входят камеры наблюдения, пулемет и гранатомет.

Об этом сообщает NewScientist. Тактический беспилотник предназначен для обеспечения огневой поддержки в любое время суток на расстоянии до 9-10 км, отмечает издание (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тактический беспилотник Songar newscientist.com

Производитель утверждает, что технический уровень оснащения дрона позволяет ему увеличить выживаемость объекта прикрытия во время преследования, обстрела или в случае любой засады. Главное оружие Songar – модифицированная штурмовая винтовка с утяжеленным стволом, позволяющим предотвратить перегрев при длительной стрельбе.

Установка снабжена стабилизатором, чтобы летательный аппарат оставался более-менее стабильным во время ведения огня. Согласно описанию на сайте производителя, система снабжена магазином на 200 патронов, также существуют версии дрона с 40-мм гранатометом.

Вес Songar составляет 25 кг, дистанция полета на одном заряде батареи – 10 км, а максимальная высота – 2800 метров. Дрон использует как американские GPS, так и российские навигационные системы ГЛОНАСС, если страна, эксплуатирующая дрон, окажется заблокированной в том или ином регионе.

Камера дневного и ночного видения передает видео в режиме реального времени, позволяя оценить угрозу и своевременно принять контрмеры. При этом решение об открытии огня всегда остается за оператором дрона.

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