Учені випробували безпілотник, якому не потрібне паливо

В Австралії пройшли випробування електричного безпілотника PHASA-35, який завдяки сонячним панелям може протягом року літати в стратосфері на висоті 20 км.

Про це повідомляє FlightGlobal. Експериментальний апарат розробили компанії BAE Systems і Prismatic.

Електричний безпілотник PHASA-35 flightglobal.com

Крила 35-метрового PHASA-35 літака покриті сонячними батареями, які протягом дня накопичують додаткову енергію для підтримки апарату в повітрі в нічний час. Пристрій може переносити кілька антен, вага яких може перевищувати 40 кг.

Під час тестів на випробувальному полігоні Woomera Королівських ВПС Австралії він пролетів на висоті 2 км, що не відповідає середній очікуваній висоті літака. Однак дослідники відзначили, що вона буде підвищуватися в міру наступних тестових польотів конструкції.

Директор компанії BAE Systems Іен Малдауні зазначив, що це "видатний результат", який показав, що вони зможуть створити "бойову повітряну систему" протягом наступного десятиліття. Надалі розробники, зокрема, планують використовувати безпілотник для доставки комунікаційних мереж 5G.

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