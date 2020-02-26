Американская компания Dvele начала продавать энергонезависимые сборные дома, в комплекте с которыми идут солнечные панели и системы хранения энергии.

Об этом сообщает Curbed. Производитель уверяет, что владельцы зданий смогут обеспечить свою независимость от центральных энергосетей.

Сборный дом Dvele на солнечных панелях curbed.com

Особенностью производственного процесса является выполнение большинства работ на фабрике, а не на месте, чтобы впоследствии произвести модульную сборку на участке, где будет установлен дом. Полная автономия зданий будет достигаться за счет использования солнечных батарей и встроенного домашнего аккумулятора, которые позволят пользователям, при желании, отказаться от подключения к централизованным сетям.

Сборный дом Dvele на солнечных панелях curbed.com

"В Калифорнии не редки случаи сбоев в работе сети, которые усугубляются частыми лесными пожарами, и местные жители заинтересованы в полноценной энергонезависимости своих жилищ. Тем более, с недавнего времени законы штата требуют, чтобы все новые дома оснащались крышными солнечными панелями. Дополнение их бытовыми системами хранения энергии поможет Dvele стать более конкурентоспособной в своей нише", – отмечает издание.

Сборный дом Dvele на солнечных панелях curbed.com

Производитель также решил использовать особую отделку с тепловым барьером, которая обеспечивает практически полную сохранность тепла или прохлады, производимой в помещениях. По словам производителя, его сборным домам требуется на 84% меньше энергии на квадратный метр, чем обычным каркасным домам, возводимым на месте.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на территории Уэльса в Великобритании компания Sero Homes построит район из 35 малоэтажных жилых зданий. "Зеленые" дома будут вырабатывать больше энергии, чем они потребляют.

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