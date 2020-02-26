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26 лютого • оновлено в 16:51
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/ Сонячна енергетика

У США почали продавати збірні автономні будинки на сонячних панелях

1.3т
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Американська компанія Dvele почала продавати енергонезалежні збірні будинки, в комплекті з якими йдуть сонячні панелі і системи зберігання енергії.

Про це повідомляє Curbed. Виробник запевняє, що власники будівель зможуть забезпечити свою незалежність від центральних енергомереж.

Збірний будинок Dvele на сонячних панелях

Збірний будинок Dvele на сонячних панелях

curbed.com

Особливістю виробничого процесу є виконання більшості робіт на фабриці, а не на місці, щоб згодом зробити модульну збірку на ділянці, де буде встановлений будинок. Повна автономія будівель буде досягатися за рахунок використання сонячних батарей і вбудованого домашнього акумулятора, які дозволять користувачам, при бажанні, відмовитися від підключення до централізованих мереж.

Збірний будинок Dvele на сонячних панелях

Збірний будинок Dvele на сонячних панелях

curbed.com

"У Каліфорнії не рідкісні випадки збоїв у роботі мережі, які поглиблюються частими лісовими пожежами, і місцеві жителі зацікавлені в повноцінній енергонезалежності своїх осель. Тим більше, з недавнього часу закони штату вимагають, щоб всі нові будинки оснащувалися даховими сонячними панелями. Доповнення їх побутовими системами зберігання енергії допоможе Dvele стати більш конкурентоспроможною в своїй ніші", – відзначає видання.

Збірний будинок Dvele на сонячних панелях

Збірний будинок Dvele на сонячних панелях

curbed.com

Виробник також вирішив використовувати особливу обробку з тепловим бар'єром, яка забезпечує практично повне збереження тепла або прохолоди, виробленої в приміщеннях. За словами виробника, його збірним домівках потрібно на 84% менше енергії на квадратний метр, ніж звичайним каркасним будинкам, що зводяться на місці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на території Уельсу в Великобританії компанія Sero Homes побудує район з 35 малоповерхових житлових будинків. "Зелені" будинки будуть виробляти більше енергії, ніж вони споживають.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Енергоефективність Сонячні панелі
Тег
Green Oboz
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