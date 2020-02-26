Американська компанія Dvele почала продавати енергонезалежні збірні будинки, в комплекті з якими йдуть сонячні панелі і системи зберігання енергії.

Про це повідомляє Curbed. Виробник запевняє, що власники будівель зможуть забезпечити свою незалежність від центральних енергомереж.

Збірний будинок Dvele на сонячних панелях curbed.com

Особливістю виробничого процесу є виконання більшості робіт на фабриці, а не на місці, щоб згодом зробити модульну збірку на ділянці, де буде встановлений будинок. Повна автономія будівель буде досягатися за рахунок використання сонячних батарей і вбудованого домашнього акумулятора, які дозволять користувачам, при бажанні, відмовитися від підключення до централізованих мереж.

Збірний будинок Dvele на сонячних панелях curbed.com

"У Каліфорнії не рідкісні випадки збоїв у роботі мережі, які поглиблюються частими лісовими пожежами, і місцеві жителі зацікавлені в повноцінній енергонезалежності своїх осель. Тим більше, з недавнього часу закони штату вимагають, щоб всі нові будинки оснащувалися даховими сонячними панелями. Доповнення їх побутовими системами зберігання енергії допоможе Dvele стати більш конкурентоспроможною в своїй ніші", – відзначає видання.

Збірний будинок Dvele на сонячних панелях curbed.com

Виробник також вирішив використовувати особливу обробку з тепловим бар'єром, яка забезпечує практично повне збереження тепла або прохолоди, виробленої в приміщеннях. За словами виробника, його збірним домівках потрібно на 84% менше енергії на квадратний метр, ніж звичайним каркасним будинкам, що зводяться на місці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на території Уельсу в Великобританії компанія Sero Homes побудує район з 35 малоповерхових житлових будинків. "Зелені" будинки будуть виробляти більше енергії, ніж вони споживають.

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