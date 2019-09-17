В ООН решили "объявить войну" пустыням: как поможет энергия солнца

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) вместе с ООН подписали соглашение о борьбе с пустынями при помощи "зеленых" технологий.

Об этом сообщает профильное издание PV Magazine со ссылкой на меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение использования возобновляемых источников энергии.

Эксперты отмечают, что подписание договора поможет остановить расширение пустынь благодаря более широкому применению агрофотовольтаики (технология, в рамках которой сельскохозяйственные культуры выращивают под солнечными панелями - ред.), которая при использовании в сельском хозяйстве помогает существенно снизить потребление воды.

Как утверждает исследователь Брам ван дэ Поэль из Левенского университета в Бельгии, агрофотовольтаика является будущим аграрного сектора, поскольку, в частности, защищает посевы от экстремальных погодных явлений, вроде града или жары.

"Овощи легко переносят тень от солнечных панелей, поэтому посевы остаются рентабельными и нет необходимости жертвовать урожаем ради добычи электроэнергии. Тень от панелей также смягчает последствия дезертификации (опустынивания) земель, позволяя при этом зарабатывать на производстве аграрной продукции и добычи электроэнергии", - утверждает он.

Эксперты IRENA также отмечают необходимость детального изучения вопроса взаимосвязи "зеленых" технологий и аграрного сектора.

"Возобновляемые источники энергии могут сыграть важную роль в борьбе с опустыниванием и деградацией земель", - заявил Франческо Ла Камера, генеральный директор IRENA.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине начнут платить за переход на "зеленую" энергетику.

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