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17 вересня • оновлено в 14:40
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В ООН вирішили "оголосити війну" пустелям: як допоможе енергія сонця

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Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA) разом з ООН підписали угоду про боротьбу з пустелями за допомогою "зелених" технологій.

Про це повідомляє профільне видання PV Magazine з посиланням на меморандум про взаєморозуміння, спрямований на розширення використання поновлюваних джерел енергії.

В ООН вирішили "оголосити війну" пустелям: як допоможе енергія сонця

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Експерти відзначають, що підписання договору допоможе зупинити розширення пустель завдяки більш широкому застосуванню агрофотовольтаікі (технологія, в рамках якої сільськогосподарські культури вирощують під сонячними панелями - ред.), яка при використанні в сільському господарстві допомагає істотно знизити споживання води.

Як стверджує дослідник Брам ван Де Поель з Льовенського університету в Бельгії, агрофотовольтаіка є майбутнім аграрного сектора, оскільки, зокрема, захищає посіви від екстремальних погодних явищ, на зразок граду або спеки.

"Овочі легко переносять тінь від сонячних панелей, тому посіви залишаються рентабельними і немає необхідності жертвувати врожаєм заради видобутку електроенергії. Тінь від панелей також пом'якшує наслідки дезертіфікаціі (опустелювання) земель, дозволяючи при цьому заробляти на виробництві аграрної продукції та видобутку електроенергії", - стверджує він.

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Експерти IRENA також наголошують на необхідності детального вивчення питання взаємозв'язку "зелених" технологій і аграрного сектора.

"Відновлювальні джерела енергії можуть зіграти важливу роль в боротьбі з опустелюванням і деградацією земель", - заявив Франческо Ла Камера, генеральний директор IRENA.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні почнуть платити за перехід на "зелену" енергетику.

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Тема
Сонячні панелі
Тег
Альтернативна енергетика
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