У Чорнобилі з'явилася унікальна сонячна станція: вражаючі фото

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС побудували нову сонячну електростанцію, гроші на яку виділили з бюджету Іспанії.

Про це в Facebook повідомив ексміністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. ЗЗа його словами, роботою станції буде керувати державне підприємство.

Сонячна електростанція в Чорнобилі facebook.com/os.semerak

Новини Сонячна електростанція у Чорнобилі стане потужнішою у сотні разів

Будівництво нового об'єкту було погоджено в 2018 році і велося під керівництвом Мінприроди, якому підпорядковане Державне агентство управління Зоною відчуження. Станція побудована на спеціальній території промислового призначення, під яку підпадає 15% зони відсудження.

Сонячна електростанція в Чорнобилі facebook.com/os.semerak

"Навесні цього року україно-іспанська делегація відвідала майданчик майбутньої станції. Зараз її вже вводять в есксплуатацію. Попереду будівництво ще двох. Сподіваюся, що вони будуть побудовані, адже кошти на реалізацію цих проектів також були затверджені нашим урядом ще півроку тому", – підкреслив Семерак. Він зазначив, що мова йде майже про $1 млрд потенційних інвестицій.

Семерак також нагадав, що Україні в останні роки вдалося "розморозити" рахунки з "кіотськими коштами", які були заблоковані після міжнародного скандалу щодо розкрадання грошей людьми з оточення Віктора Януковича.

Сонячна електростанція в Чорнобилі facebook.com/os.semerak

Крім того, створення сонячних парків на території зони відчуження також важливо з точки зору створення нових робочих місць для енергетиків, зазначив ексміністр. "Попереду ЧАЕС чекає скорочення в зв'язку з давно запланованим виведенням станції з експлуатації", – підкреслив Семерак.

Сонячна електростанція в Чорнобилі facebook.com/os.semerak

Свого часу ідея перетворення зони відчуження в територію розвитку та інновацій зацікавила майже сотню іноземних інвесторів з різних країн світу. Зокрема, уряд Франції виділив кошти на проведення першого вивчення можливостей розвитку "зеленої" енергетики в зоні відчуження. Згодом компанія Tractebel France визначила для сонячної генерації території в найбільш забрудненій зоні відчуження ЧАЕС.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як китайська компанія Risen Energy повідомила про початок випуску сонячних панелей потужністю понад 500 Вт і ефективністю в 20,2%.

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