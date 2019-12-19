Головна Новини
19 грудня • оновлено в 13:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Сонячна енергетика

У Чорнобилі з'явилася унікальна сонячна станція: вражаючі фото

393
Читати матеріал російською

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС побудували нову сонячну електростанцію, гроші на яку виділили з бюджету Іспанії.

Про це в Facebook повідомив ексміністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. ЗЗа його словами, роботою станції буде керувати державне підприємство.

Сонячна електростанція в Чорнобилі

Сонячна електростанція в Чорнобилі

facebook.com/os.semerak

Новини
Сонячна електростанція у Чорнобилі стане потужнішою у сотні разів

Будівництво нового об'єкту було погоджено в 2018 році і велося під керівництвом Мінприроди, якому підпорядковане Державне агентство управління Зоною відчуження. Станція побудована на спеціальній території промислового призначення, під яку підпадає 15% зони відсудження.

Сонячна електростанція в Чорнобилі

Сонячна електростанція в Чорнобилі

facebook.com/os.semerak

"Навесні цього року україно-іспанська делегація відвідала майданчик майбутньої станції. Зараз її вже вводять в есксплуатацію. Попереду будівництво ще двох. Сподіваюся, що вони будуть побудовані, адже кошти на реалізацію цих проектів також були затверджені нашим урядом ще півроку тому", – підкреслив Семерак. Він зазначив, що мова йде майже про $1 млрд потенційних інвестицій.

Семерак також нагадав, що Україні в останні роки вдалося "розморозити" рахунки з "кіотськими коштами", які були заблоковані після міжнародного скандалу щодо розкрадання грошей людьми з оточення Віктора Януковича.

Сонячна електростанція в Чорнобилі

Сонячна електростанція в Чорнобилі

facebook.com/os.semerak

Крім того, створення сонячних парків на території зони відчуження також важливо з точки зору створення нових робочих місць для енергетиків, зазначив ексміністр. "Попереду ЧАЕС чекає скорочення в зв'язку з давно запланованим виведенням станції з експлуатації", – підкреслив Семерак.

Сонячна електростанція в Чорнобилі

Сонячна електростанція в Чорнобилі

facebook.com/os.semerak

Свого часу ідея перетворення зони відчуження в територію розвитку та інновацій зацікавила майже сотню іноземних інвесторів з різних країн світу. Зокрема, уряд Франції виділив кошти на проведення першого вивчення можливостей розвитку "зеленої" енергетики в зоні відчуження. Згодом компанія Tractebel France визначила для сонячної генерації території в найбільш забрудненій зоні відчуження ЧАЕС.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як китайська компанія Risen Energy повідомила про початок випуску сонячних панелей потужністю понад 500 Вт і ефективністю в 20,2%.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Сонячні панелі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Україна Чорнобиль
Теги
відновлювальна енергія Альтернативна енергетика Green Oboz
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги