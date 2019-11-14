Солнечная электростанция в Чернобыле станет мощнее в сотни раз

Мощность солнечной электростанции Solar Chernobyl, расположенной в окрестностях реактора Чернобыльской АЭС, хотят расширить до 100 МВт.
Об этом в Facebook сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики в Facebook. Сообщается, что сейчас мощность Чернобыльской СЭС составляет 1 МВт.
Солнечная электростанция в Чернобыле
www.dsnews.ua
"Солнечная электростанция в Чернобыле впервые начала поставлять электроэнергию в энергосеть Украины в прошлом году. В этом году состоялся тендер на строительство следующих 7 МВт в Чернобыле, а в дальнейшем ее мощность планируется увеличить до 100 МВт", – говорится в сообщении.
Отметим, что первую СЭС в окрестностях Чернобыля открыли в июле 2018 года под руководством консорциума компаний "Rodina - Enerparc AG". В процессе строительства были установлены более 3,5 тыс. солнечных модулей, построены трансформаторные подстанции, создана система физической защиты конструкций.
Целью проекта Solar Chernobyl является создание объектов возобновляемой энергетики на территориях, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Благодаря постройке таких объектов Украина сможет использовать загрязненные территории в хозяйственной деятельности.
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