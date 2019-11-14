Сонячна електростанція у Чорнобилі стане потужнішою у сотні разів

Потужність сонячної електростанції Solar Chernobyl, що розташована в околицях реактора Чорнобильської АЕС, хочуть розширити до 100 МВт.

Про це у Facebook повідомляє Українська асоціація відновлюваної енергетики у Facebook. Повідомляється, що зараз потужність Чорнобильської СЕС становить 1 МВт.

Сонячна електростанція в Чорнобилі www.dsnews.ua

"Сонячна електростанція у Чорнобилі вперше почала постачати електроенергію в енергомережу України минулого року. Цього року відбувся тендер на будівництво наступних 7 МВт у Чорнобилі, а надалі її потужність планується збільшити до 100 МВт", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що першу СЕС в околицях Чорнобиля відкрили у липні 2018 року під керівництвом консорціуму компаній "Rodina – Enerparc AG". У процесі будівництва були встановлені понад 3,5 тис. сонячних модулів, побудовані трансформаторні підстанції, створена система фізичного захисту конструкцій.

Метою проєкту Solar Chernobyl є створення об'єктів відновлюваної енергетики на територіях, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Завдяки будівництву таких об'єктів Україна зможе використовувати забруднені території у господарській діяльності.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у США вчені з Каліфорнійського університету створили штучні "соняшники", які самі "стежать" за сонцем, вловлюючи сонячну енергію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!