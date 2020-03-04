Правительство Украины решило добывать "зеленую" энергию на территории Чернобыля

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС построят солнечную электростанцию мощностью 1,2 МВт стоимостью 46,9 млн гривен.

Заказчиком выступило государственное предприятие "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", которое входит в структуру Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, говорится в заявке, которая размещена на сайте Prozorro. Подрядчиком при создании станции выступит компания "Блок Мастер Украина".

Иллюстрация energyglobalnews.com

До 31 июля 2020 года на площадке по адресу город Чернобыль, ул. Советская, 67, должны построить солнечную электростанцию мощностью 1,2 МВт с двумя комплектными трансформаторными подстанциями и двумя кабельными линиями. Цена каждого киловатта обойдется государству в 39 тыс. гривен.

Согласно договору, итоговая стоимость строительных работ составит 17,1 млн гривен. При этом цена оборудования составит 19,9 млн гривен.

Стоит отметить, что в 2019 году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС построили новую солнечную электростанцию, деньги на которую выделили из бюджета Испании. Станция построена на специальной территории промышленного назначения, под которую подпадает 15% зоны отчуждения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мощность солнечной электростанции Solar Chernobyl, расположенной в окрестностях реактора Чернобыльской АЭС, хотят расширить до 100 МВт.

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