Уряд України вирішив добувати "зелену" енергію на території Чорнобиля

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС побудують сонячну електростанцію потужністю 1,2 МВт вартістю 46,9 млн гривень.

Замовником виступило державне підприємство "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження", яке входить в структуру Державного агентства України з управління зоною відчуження, говориться в заявці, яка розміщена на сайті Prozorro. Підрядником при створенні станції виступить компанія "Блок Майстер Україна".

Ілюстрація energyglobalnews.com

До 31 липня 2020 року на майданчику за адресою місто Чорнобиль, вул. Радянська, 67, повинні побудувати сонячну електростанцію потужністю 1,2 МВт з двома комплектними трансформаторними підстанціями і двома кабельними лініями. Ціна кожного кіловата обійдеться державі в 39 тис. гривень.

Згідно з угодою, підсумкова вартість будівельних робіт складе 17,1 млн гривень. При цьому ціна обладнання складе 19,9 млн гривень.

Варто відзначити, що в 2019 році в зоні відчуження Чорнобильської АЕС побудували нову сонячну електростанцію, гроші на яку виділили з бюджету Іспанії. Станція побудована на спеціальній території промислового призначення, під яку підпадає 15% зони відчуження.

Раніше OBOZREVATEL писав, що потужність сонячної електростанції Solar Chernobyl, розташованої в околицях реактора Чорнобильської АЕС, хочуть розширити до 100 МВт.

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