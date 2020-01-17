Pepsi вирішила стати "зеленою": на заводах компанії з'явиться інноваційне обладнання

Компанія PepsiCo повідомила про плани по 100% переходу на відновлювану енергію на території США.

Про це повідомляє MarketWatch. До 2030 року компанія планує на 20% скоротити шкідливі викиди на всіх своїх підприємствах, зазначає видання.

На території семи заводів компанії в Каліфорнії, де виробляють напої Pepsi, Tropicana і Gatorade, були встановлені сонячні батареї. Надалі PepsiCo планує придбати кредити на відновлювану енергію, а також сертифікати сонячної або вітрової генерації на інших об'єктах.

У майбутньому компанія планує укласти угоди про покупку джерел електроенергії. Крім того, в планах компанії також заявлено укладання контрактів на фінансування електростанцій.

"Зміна клімату – найбільша проблема, що стоїть перед нашою продовольчої системою. Ми розуміємо, що на нас лежить велика відповідальність за пом'якшення наслідків зміни клімату. Це стосується всієї виробничо-збутового ланцюжка: від видобутку і вирощування зернових культур до розподілу і виходу на ринок" , – заявив директор зі сталого розвитку PepsiCo Саймон Лоуден.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в 2020 році енергетики по всьому світу введуть в дію 142 ГВт сонячних електростанцій, причому лідируючу позицію в цьому плані як і раніше буде займати Китай.

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