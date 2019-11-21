Facebook занепокоїлася про "зелену" енергетику й зважилася на кардинальний крок

Дата-центр компанії Facebook у місті Ньютон штату Джорджія користуватиметься сонячною енергією, що стане ще одним кроком установи у переведенні всіх своїх підрозділів на "зелену" енергетику.

Про це повідомляє видання Power Engineering International. Для цього було підписано угоду з енергетичним провайдером Silicon Ranch.

Наразі центр обробки даних Facebook у Ньютоні вважається одним із найбільш енергоефективних у світі, зазначає видання. Для постачання його потреб "чистою" електрикою буде побудована сонячна електростанція Snipesville II у місті Дентон потужністю 107 МВт.

Встановлені на станції 350 тис. сонячних панелей будуть обладнані системою стеження за сонцем протягом дня. Згідно з планом, станція увійде в експлуатацію в 2021 році.

Водночас компанія Silicon Ranch планує створити навколо електростанції екосистему, яка дозволить використовувати ресурси станції для різних проєктів. До них належатимуть програми поліпшення біорізноманіття, реанімації деградованого ґрунту і загального поліпшення екології довкілля.

"Ми раді співпраці з Silicon Ranch, завдяки чому енергосистема штату Джорджія поповниться новим об'єктом відновлюваної енергетики. Цей проєкт забезпечить додаткові інвестиції в аграрний сектор регіону і допоможе нам досягти мети зі 100% переходу на" зелену" енергію у всіх наших підрозділах", – заявив глава відділу поновлюваних джерел енергії у Facebook Урві Парех.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про плани уряду Шотландії остаточно перейти на "зелену енергетику" до 2022 року.

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