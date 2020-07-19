Разрешение кризиса ВИЭ остается за президентом, – глава УВЭА

Разрешение кризиса "зеленой" энергетики и принятие в стенах парламента законопроекта №3658 о сокращении зеленых тарифов в полной мере зависит от позиции главы государства Владимира Зеленского.

Так считает глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, передает Энергореформа.

"Если президент не вмешается в ситуацию, то принятие закона об изменении условий поддержки возобновляемой энергетики может затянуться на месяцы и привести к банкротству отрасли. Заседания комитета Рады по энергетике и самого парламента по этому вопросу могут переноситься еще долгое время", – сказал Конеченков во время митинга представителей отрасли в поддержку ВИЭ в правительственном квартале 17 июля.

Конеченков отметил, что в интересах и государства, и отрасли – принять в самое ближайшее время законопроект, предусматривающий реструктуризацию "зеленых" тарифов с учетом правок представителей солнечной генерации, подчеркнув, что это оптимальный сценарий развития событий.

"Если будут учтены часть правок по СЭС и законопроект будет принят, то ситуация уравновесится, начнет стабилизироваться возобновление финансирования, достроятся солнечные и ветростанции, а дальше все зависит от "зеленых" аукционов, которые и определят реальную цену на электроэнергию, на какую инвесторы готовы будут заходить в Украину", – разъяснил Конеченков.

В то же время, по его словам, принятие большинства поданных депутатами правок к законопроекту превратит его в "непонятный документ, который еще больше навредит инвестиционному климату и законодательному процессу".

"Ситуация с законопроектом лишний раз доказывает, что сегодня нет прозрачности, нет честного подхода в законотворчестве, а решения принимаются по воле промышленных групп, цель которых в данном случае – остановить "зеленую" энергетику и довести отрасль до дефолта", – подчеркнул глава профильной ассоциации.

Напомним, голосование во втором чтении за законопроект №3658 перенесли с 17 на 21 июля. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества.

В свою очередь представители депутатской группы "За будущее" предлагают поправки по снижению зеленого тарифа на 40-50%. По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, отдельные депутаты срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 19 млрд грн.