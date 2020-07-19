Розв'язання кризи ВЕА залишається за президентом, – глава УВЕА

Розв'язання кризи "зеленої" енергетики і прийняття в стінах парламенту законопроекту №3658 про скорочення зелених тарифів в повній мірі залежить від позиції глави держави Володимира Зеленського.

Так вважає глава правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, передає Енергореформа.

"Якщо президент не втрутиться в ситуацію, то прийняття закону про зміну умов підтримки відновлюваної енергетики може затягнутися на місяці і привести до банкрутства галузі. Засідання комітету Ради з енергетики і самого парламенту з цього питання можуть переноситися ще довгий час", – сказав Конеченков під час мітингу представників галузі на підтримку ВДЕ в урядовому кварталі 17 липня.

Конеченков зазначив, що в інтересах і держави, і галузі – прийняти в самий найближчий час законопроект, який передбачає реструктуризацію "зелених" тарифів з урахуванням правок представників сонячної генерації, підкресливши, що це оптимальний сценарій розвитку подій.

"Якщо будуть враховані частина правок по СЕС і законопроект буде прийнятий, то ситуація урівноважиться, почне стабілізуватися відновлення фінансування, добудують сонячні і вітростанції, а далі все залежить від "зелених" аукціонів, які і визначать реальну ціну на електроенергію, на яку інвестори готові будуть заходити в Україну", – роз'яснив Конеченков.

У той же час, за його словами, прийняття більшості поданих депутатами правок до законопроекту перетворить його в "незрозумілий документ, який ще більше нашкодить інвестиційному клімату і законодавчого процесу".

"Ситуація з законопроектом зайвий раз доводить, що сьогодні немає прозорості, немає чесного підходу в законотворчості, а рішення приймаються з волі промислових груп, мета яких в даному випадку – зупинити "зелену" енергетику і довести галузь до дефолту", – підкреслив голова профільної асоціації.

Нагадаємо, голосування в другому читанні за законопроект №3658 перенесли з 17 на 21 липня. Проект закону передбачає зниження "зеленого" тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники депутатської групи "За майбутнє" пропонують поправки щодо зниження зеленого тарифу на 40-50%. На думку інвестора і співзасновника "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігоря Тинного, окремі депутати зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених в меморандумі, змусить їх звертатися до міжнародних арбітражів. За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.

На початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в "зелену" енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Як повідомлялося, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в "зелену" енергетику перевищили 19 млрд грн.