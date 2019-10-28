Украинцы могут разбогатеть на энергии солнца: как легко и просто это сделать

Украинские и зарубежные инвесторы активно развивают сферу генерации электроэнергии из солнца. В Украине состоянием на конец ІІІ квартала 2019 года работают по "зеленому" тарифу больше 600 промышленных солнечных электростанций общей мощностью 3420 МВт. Для сравнения – один энергоблок Запорожской атомной электростанции имеет мощность 1000 МВт. По информации Госэнергоэффективности, только за 9 месяцев 2019 года "зеленый" тариф получили 247 промышленных СЭС общей мощностью 2033 МВт. Инвестиции в эти проекты в Украине превысили 1,5 миллиардов евро.

OBOZREVATEL разбирался, что же нужно сделать, если вы решили открыть бизнес в сфере промышленных солнечных станций.

Хотим напомнить – по украинскому законодательству домохозяйства имеют право установить домашнюю солнечную станцию мощностью только до 30 кВт.

Основные шаги для оформления и строительства промышленной солнечной электростанции:

Шаг 1. Написание бизнес-плана

В этом документе нужно сформулировать цель и задание проекта, определить установочную мощность энергообъекта (и расписать ее по годам), указать варианты присоединения к внешним электрическим сетям. В бизнес-плане должно быть техническое описание проекта, выбор основного оборудования, и не забудьте про SWOT-анализ (угрозы, возможности, сильные и слабые стороны). Обязательно распишите в бизнес-плане экономику проекта – какие инвестиции, стоимость строительства и пуско-наладочных работ, срок окупаемости.

Ну, и как советуют специалисты, при оценке проекта нужно учитывать два сценария – позитивный и негативный.

Шаг 2. Зарегистрируйте ваше предприятие как юридическое лицо

Как правило, это может существенно облегчить работу и даст решение по вопросам, связанным с льготами, учетом электроэнергии...

Для регистрации предприятия нужно обратиться к государственному регистратору (местные органы власти). Подайте заявление про государственную регистрацию созданного вами юридического лица, напишите заявление на переход на упрощенную систему налогообложения, а также предоставьте документ об оплате административных сборов.

Шаг 3. Оформление аренды требуемого земельного участка

На выделение земли под солнечные электростанции действует ряд ограничений. Так, для строительства солнечной станции мощностью 1 МВт понадобится выделение земельного участка площадью 2-3 гектара. Целевое назначение участка должно быть 14.01 – альтернативная энергетика. Такое назначение чаще всего присваивается участкам, которые непригодны для сельского хозяйства, территории со сложным рельефом.

Все нюансы оформление аренды нужно предусмотреть, а также утвердить окончательный план в местных органах самоуправления. После этого документация проходит обязательную экспертизу в Государственном земельном агентстве вашей области.

Монтаж промышленной СЭС ig.in.ua

Шаг 4. Получение технических условий на подключение к линиям электропередачи и разработка технического задания на проектирование и подготовка проектной документации

Для подключения вашего энергообъекта к линиям передач необходимо подать и согласовать техническое задание в местной энергокомпании. Оно должно включать, среди прочего, документы и расчеты потокораспределения и напряжений. Также нужно подготовить схему выдачи мощности объекта альтернативной энергетики, которая должна включать чертежи прохождения трас электропередач, электротехнические и архитектурно-строительные решения, оценку воздействия на окружающую среду, аспекты охраны труда и меры противопожарной безопасности.

Шаг 5. Строительство промышленной солнечной электростанции

Еще до начала работ в государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) следует подать декларацию, а в течение недели после начала строительства письменно оповестить пожарную инспекцию и органы самоуправления. А после окончания работ при подключении объекта к централизованной сети электропередач в ГАСИ необходимо получить сертификат о готовности объекта к работе.

Шаг 6. Оформление лицензии на производство электроэнергии и "зеленого" тарифа

По законодательству Украины необходима лицензия для промышленных энергообъектов, которые будут производить електроэнергию в сеть и продавать по "зеленому" тарифу. В этом случае необходимо написать заявление в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая рассмотрит его в течение 30 дней. А вот перед вынесением вопроса об утверждении НКРЭКУ "зеленого" тарифа для промышленной электростанции необходимо будет провести общественное слушание с привлечением представителей местной власти.

Как правило, такое действие сможет положительно повлиять на общественное мнение региона.

Шаг 7. Заключение договоров с Укренерго и ГП "Гарантированный покупатель"

Самый последний шаг, который означает окончание реализации проекта – заключить с оператором системы передач – Укренерго – ряд договоров: о регулировании небалансов, о предоставлении диспетчерских услуг и, что важно, зарегистрировать у этого оператора точку коммерческого учета. Ну и последнее – подать заявление на заключение типового договора на покупку-продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу с государственным предприятием "Гарантированный покупатель".

Проект промышленной солнечной станции solargarden.com.ua

Сколько электроэнергии может выработать промышленная станция мощностью 1 МВт? На этот вопрос отвечает директор департамента возобновляемой энергетики Госенергоэффективности Юрий Шафаренко:

"Солнечная станция мощностью 1 МВт в среднем за год может произвести около 1 150 тыс. кВт-ч электрической энергии. Поэтому производство электроэнергии в летние месяцы может находиться в пределах 200 тыс. кВт-ч /месяц, а в зимние месяцы до 30 тыс. кВт-ч/мес."

По мнению экспертов, окупаемость солнечной станции мощностью 1 МВт – порядка 4-6 лет.

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