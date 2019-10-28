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28 октября • обновлено в 16:50
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Украинцы могут разбогатеть на энергии солнца: как легко и просто это сделать

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Украинские и зарубежные инвесторы активно развивают сферу генерации электроэнергии из солнца. В Украине состоянием на конец ІІІ квартала 2019 года работают по "зеленому" тарифу больше 600 промышленных солнечных электростанций общей мощностью 3420 МВт. Для сравнения один энергоблок Запорожской атомной электростанции имеет мощность 1000 МВт. По информации Госэнергоэффективности, только за 9 месяцев 2019 года "зеленый" тариф получили 247 промышленных СЭС общей мощностью 2033 МВт. Инвестиции в эти проекты в Украине превысили 1,5 миллиардов евро.

OBOZREVATEL разбирался, что же нужно сделать, если вы решили открыть бизнес в сфере промышленных солнечных станций.

Хотим напомнить – по украинскому законодательству домохозяйства имеют право установить домашнюю солнечную станцию мощностью только до 30 кВт.

Основные шаги для оформления и строительства промышленной солнечной электростанции:

Шаг 1. Написание бизнес-плана

В этом документе нужно сформулировать цель и задание проекта, определить установочную мощность энергообъекта (и расписать ее по годам), указать варианты присоединения к внешним электрическим сетям. В бизнес-плане должно быть техническое описание проекта, выбор основного оборудования, и не забудьте про SWOT-анализ (угрозы, возможности, сильные и слабые стороны). Обязательно распишите в бизнес-плане экономику проекта – какие инвестиции, стоимость строительства и пуско-наладочных работ, срок окупаемости.

Ну, и как советуют специалисты, при оценке проекта нужно учитывать два сценария – позитивный и негативный.

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Шаг 2. Зарегистрируйте ваше предприятие как юридическое лицо

Как правило, это может существенно облегчить работу и даст решение по вопросам, связанным с льготами, учетом электроэнергии...

Для регистрации предприятия нужно обратиться к государственному регистратору (местные органы власти). Подайте заявление про государственную регистрацию созданного вами юридического лица, напишите заявление на переход на упрощенную систему налогообложения, а также предоставьте документ об оплате административных сборов.

Шаг 3. Оформление аренды требуемого земельного участка

На выделение земли под солнечные электростанции действует ряд ограничений. Так, для строительства солнечной станции мощностью 1 МВт понадобится выделение земельного участка площадью 2-3 гектара. Целевое назначение участка должно быть 14.01 – альтернативная энергетика. Такое назначение чаще всего присваивается участкам, которые непригодны для сельского хозяйства, территории со сложным рельефом.

Все нюансы оформление аренды нужно предусмотреть, а также утвердить окончательный план в местных органах самоуправления. После этого документация проходит обязательную экспертизу в Государственном земельном агентстве вашей области.

Монтаж промышленной СЭС

Монтаж промышленной СЭС

ig.in.ua

Шаг 4. Получение технических условий на подключение к линиям электропередачи и разработка технического задания на проектирование и подготовка проектной документации

Для подключения вашего энергообъекта к линиям передач необходимо подать и согласовать техническое задание в местной энергокомпании. Оно должно включать, среди прочего, документы и расчеты потокораспределения и напряжений. Также нужно подготовить схему выдачи мощности объекта альтернативной энергетики, которая должна включать чертежи прохождения трас электропередач, электротехнические и архитектурно-строительные решения, оценку воздействия на окружающую среду, аспекты охраны труда и меры противопожарной безопасности.

Шаг 5. Строительство промышленной солнечной электростанции

Еще до начала работ в государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) следует подать декларацию, а в течение недели после начала строительства письменно оповестить пожарную инспекцию и органы самоуправления. А после окончания работ при подключении объекта к централизованной сети электропередач в ГАСИ необходимо получить сертификат о готовности объекта к работе.

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Шаг 6. Оформление лицензии на производство электроэнергии и "зеленого" тарифа

По законодательству Украины необходима лицензия для промышленных энергообъектов, которые будут производить електроэнергию в сеть и продавать по "зеленому" тарифу. В этом случае необходимо написать заявление в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая рассмотрит его в течение 30 дней. А вот перед вынесением вопроса об утверждении НКРЭКУ "зеленого" тарифа для промышленной электростанции необходимо будет провести общественное слушание с привлечением представителей местной власти.

Как правило, такое действие сможет положительно повлиять на общественное мнение региона.

Шаг 7. Заключение договоров с Укренерго и ГП "Гарантированный покупатель"

Самый последний шаг, который означает окончание реализации проекта – заключить с оператором системы передач – Укренерго – ряд договоров: о регулировании небалансов, о предоставлении диспетчерских услуг и, что важно, зарегистрировать у этого оператора точку коммерческого учета. Ну и последнее – подать заявление на заключение типового договора на покупку-продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу с государственным предприятием "Гарантированный покупатель".

Проект промышленной солнечной станции

Проект промышленной солнечной станции

solargarden.com.ua

Сколько электроэнергии может выработать промышленная станция мощностью 1 МВт? На этот вопрос отвечает директор департамента возобновляемой энергетики Госенергоэффективности Юрий Шафаренко:

"Солнечная станция мощностью 1 МВт в среднем за год может произвести около 1 150 тыс. кВт-ч электрической энергии. Поэтому производство электроэнергии в летние месяцы может находиться в пределах 200 тыс. кВт-ч /месяц, а в зимние месяцы до 30 тыс. кВт-ч/мес."

По мнению экспертов, окупаемость солнечной станции мощностью 1 МВт – порядка 4-6 лет.

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Автор
Аркадий Поляк Аркадий Поляк
Место
Украина
Тег
Green Oboz
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