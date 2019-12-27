"Зеленую" энергетику обвинили в загрязнении атмосферы

В Украине повышение добычи электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2019 году привело к росту доли тепловой генерации в общем энергобалансе.

Об этом в Facebook сообщил директор по коммерческому учету национальной энергетической компании "Укрэнерго" Александр Карпенко. По его словам, такая ситуация возникла из-за необходимости балансировать нестабильную "зеленую" генерацию, и дальнейшее увеличение доли ВИЭ будет только ухудшать ситуацию.

"Украинский "киловатт в час" становится грязным. Рост доли выработки генерации из ВИЭ сопровождается ростом доли выработки ТЭС. Дальнейшее увеличение доли ВИЭ будет только ухудшать ситуацию. К увеличению углеродоемкости также будет добавлена ​​проблема увеличения потребления импортного газа для суточной балансировки, что приведет к росту цены электроэнергии и нарушению платежного баланса страны", – отметил он.

В качестве подтверждения своей точки зрения Карпенко привел статистические данные производства электроэнергии за 11 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Согласно этим данным, объем генерации электроэнергии из ВИЭ увеличился в 2,1 раза и составил 5,103 млрд кВт*ч, при этом доля ВИЭ в общем балансе возросла с 1,7% до 3,7%.

Сравнительные данные по выработке электроэнергии facebook.com/olexakarpenko

Вместе с тем, в балансе выросла доля тепловой генерации: в 2019 году она составляла 36,6%, при этом за аналогичный период ее доля составила 36,2%. Однако, объем генерации электроэнергии ТЭС и ТЭЦ за отчетный период сократился на 1,7% – до 51,107 млрд кВт*ч, как и общее производство, которое упало на 2,6% – до 139,744 млрд кВт*час.

Причиной происходящего Карпенок назвал "трансформацию энергетики на голых стремлениях и лозунгах".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава Министерства финансов Оксана Маркарова заявила, что утвержденные Верховной Радой Украины в декабре 2018 года льготы на ввоз оборудования для объектов возобновляемой энергетики стали причиной нынешнего недовыполнения доходов таможни.

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