"Получим лунные ландшафты": копателей янтаря обвинили в экологической катастрофе на западе Украины

Незаконные добытчики янтаря повредили более 6 тыс. гектаров земли в Волынской, Житомирской и Ровенской областях, что поставило регионы на грань экологического бедствия.
Об этом говорится в статье издания "Украинская правда". По данным экспертов, действия "черных копателей" вредят как экологии, так и экономике Украины.
Последствия незаконной добычи янтаря для экологии
"По запасам янтаря Украина занимает третье место в мире, уступая лишь Польше и России.Однако на законодательном уровне добычу янтаря в нашей стране до сих пор не урегулировали. Это только поощряет "черных копателей", а правоохранители зачастую не только не занимаются проблемой, но и сами участвуют в нелегальных схемах", – отмечает издание.
Авторы статьи утверждают, что Ровенскую, Волынскую и Житомирскую область, где сосредоточены основные запасы янтаря, давно называют "Янтарной народной республикой". По их словам, так называемая "ЯНР" живет по своим законам и правилам.
"Из-за нелегальной добычи янтаря уничтожаются леса и болота, загрязняются реки, изменяется гидрологический режим, теряется плодородный слой почвы. Очень важно, чтобы все проекты по добыче янтаря проходили оценку влияния на окружающую среду. Иначе мы получим лунные ландшафты и уничтожения ценных природных территорий, только вполне легально", – отмечает аналитик международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек" Петр Тестов.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:
Во время визита в Житомирскую область президент Зеленский отметил, что проблема нелегальной добычи янтаря достигла уровня экологического бедствия, а объемы черного рынка достигают $500 млн в год.
Впоследствии президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.
Комментируя ситуацию, трижды Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что из-за запрета добычи янтаря "две области возьмутся за оружие".
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