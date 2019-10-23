"Получим лунные ландшафты": копателей янтаря обвинили в экологической катастрофе на западе Украины

Незаконные добытчики янтаря повредили более 6 тыс. гектаров земли в Волынской, Житомирской и Ровенской областях, что поставило регионы на грань экологического бедствия.

Об этом говорится в статье издания "Украинская правда". По данным экспертов, действия "черных копателей" вредят как экологии, так и экономике Украины.

Последствия незаконной добычи янтаря для экологии

"По запасам янтаря Украина занимает третье место в мире, уступая лишь Польше и России.Однако на законодательном уровне добычу янтаря в нашей стране до сих пор не урегулировали. Это только поощряет "черных копателей", а правоохранители зачастую не только не занимаются проблемой, но и сами участвуют в нелегальных схемах", – отмечает издание.

Авторы статьи утверждают, что Ровенскую, Волынскую и Житомирскую область, где сосредоточены основные запасы янтаря, давно называют "Янтарной народной республикой". По их словам, так называемая "ЯНР" живет по своим законам и правилам.

"Из-за нелегальной добычи янтаря уничтожаются леса и болота, загрязняются реки, изменяется гидрологический режим, теряется плодородный слой почвы. Очень важно, чтобы все проекты по добыче янтаря проходили оценку влияния на окружающую среду. Иначе мы получим лунные ландшафты и уничтожения ценных природных территорий, только вполне легально", – отмечает аналитик международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек" Петр Тестов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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