"Зелену" енергетику звинуватили в забрудненні атмосфери

В Україні підвищення видобутку електроенергії з поновлюваних джерел (ВДЕ) в 2019 році призвело до зростання частки теплової генерації в загальному енергобалансі.

Про це в Facebook повідомив директор з комерційного обліку національної енергетичної компанії "Укренерго" Олександр Карпенко. За його словами, така ситуація виникла через необхідність балансувати нестабільну "зелену" генерацію, і подальше збільшення частки ВДЕ буде тільки погіршувати ситуацію.

"Український "кіловат в годину" стає брудним. Зростання частки вироблення генерації з ВДЕ супроводжується зростанням частки вироблення ТЕС. Подальше збільшення частки ВДЕ буде тільки погіршувати ситуацію. До збільшення карбономісткості також буде додана проблема збільшення споживання імпортного газу для добової балансування, що призведе до зростання ціни електроенергії і порушення платіжного балансу країни", – зазначив він.

В якості підтвердження своєї точки зору Карпенко навів статистичні дані виробництва електроенергії за 11 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік. Згідно з цими даними, обсяг генерації електроенергії з ВДЕ збільшився в 2,1 рази і склав 5,103 млрд квт*ч, при цьому частка ВДЕ в загальному балансі зросла з 1,7% до 3,7%.

Порівняльні дані по виробленню електроенергії facebook.com/olexakarpenko

Разом з тим, в балансі зросла частка теплової генерації: в 2019 році вона становила 36,6%, при цьому за аналогічний період її частка склала 36,2%. Однак, обсяг генерації електроенергії ТЕС та ТЕЦ за звітний період скоротився на 1,7% – до 51,107 млрд квт*год, як і загальне виробництво, яке впало на 2,6% – до 139,744 млрд квт*год.

Причиною того, що відбувається Карпенок назвав "трансформацію енергетики на голих прагненнях і гаслах".

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