Дают деньги без процентов и навсегда: как ЕС помогает украинцам развивать бизнес

Тысячи малых и средних предприятий в Украине могут воспользоваться новыми возможностями для финансирования, которые предлагают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз.

Про преимущества этой программы OBOZREVATEL рассказал руководитель украинской команды проектного консультанта кредитной линии EU4Business-EBRD Станислав Дубко.

Кредитная линия EU4Business-EBRD не только предусматривает предоставление заемных средств, но и имеет грантовый компонент – до 15% стоимости инвестиционного проекта может быть профинансировано за счет безвозвратной поддержки со стороны Евросоюза.

Данная Программа предусматривает поддержку частных компаний:

которые зарегистрированы в Украине, имеют до 250 штатных работников с годовым оборотом до 50 миллионов евро (в гривневом эквиваленте).

Финансирование предоставляется в целях повышения конкурентоспособности украинских компаний на европейском рынке. Программа уделяет большое внимание инвестициям в экологически чистые (зеленые) технологии, которые позволяют уменьшить негативное влияние на окружающую среду и сохранить энергетические, водные и другие материальные ресурсы.

Новая техника для своего бизнеса Пресс- служба программы EU4Business-EBRD

С момента официального запуска программы сотни украинских предприятий уже успели воспользоваться кредитами от ЕБРР, закупить оборудование для модернизации своего производства или обновить парк своей техники, а также получить грантовую поддержку.

Например, компания "Проминь-Приват" из Полтавской области приобрела в лизинг новые трактор Case Magnum и сеялку HORSCH Maestro, а частная производственно-коммерческая фирма "Днепроагротехсервис" из Днепропетровской области – новый трактор John Deere.

Другие предприятия обновили парк своей автотранспортной техники – Слобожанский мясокомбинат "РИАЛ" из Харьковской области теперь использует в работе тягач MAN, автофургоны-рефрижераторы HYUNDAI и итальянские полуприцепы для перевозки свиней PEZZAIOLI, а киевская компания "Дримбуд Констракшн" доставляет на строительные объекты города и области сыпучие строительные материалы при помощи новых самосвалов FORD CARGO. Эти предприятия на практике оценили все преимущества использования кредитной линии EU4Business-EBRD.

Руководитель одной из компаний, участвовавших в Программе, со смехом рассказывает историю о том, что забыл предупредить своих финансистов о предстоящем получении гранта, и неожиданное пополнение счета компании почти на полмиллиона гривен вызвало настоящий шок у главного бухгалтера.

Еще одним преимуществом кредитной линии EU4Business-EBRD является наличие бесплатной технической поддержки со стороны команды международных и местных консультантов. Такая поддержка может потребоваться при реализации сложных проектов комплексной модернизации производства, а также при приведении производственной деятельности украинских компаний в соответствие с требованиями Евросоюза для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность и востребованность их продукции и услуг на рынке ЕС.

Кредитные средства предоставляются через Государственный экспортно-импортный банк Украины ("Укрэксимбанк"), которому выделены на эту Программу денежные средства, эквивалентные 25 миллионов долларов США, и украинскую лизинговую компанию "ОТП Лизинг", которая получила на эти цели уже 2 транша на общую сумму, эквивалентную 20 миллионам евро. Кредиты и лизинговое финансирование выдаются предприятиям в местной валюте, что защищает заемщиков от валютных рисков. Максимальная сумма финансирования на одну компанию - до 3 миллионов евро в гривневом эквиваленте.

Станислав Дубко Пресс- служба Программы EU4Business-EBRD

В 2018 объем экспорта украинских товаров в страны Евросоюза вырос на 15 процентов. Это стало возможным в рамках Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), заключенного между ЕС и Украиной. Кредитная линия EU4Business-EBRD призвана способствовать сохранению и усилению этих положительных тенденций в торговле с ЕС за счет повышения конкурентоспособности украинского бизнеса.

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