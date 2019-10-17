Дають гроші без відсотків і назавжди: як ЄС допомагає українцям розвивати бізнес

Тисячі малих і середніх підприємств в Україні можуть скористатися новими можливостями для фінансування, які пропонують Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейський Союз.

Про переваги цієї програми OBOZREVATEL розповів керівник української команди проектного консультанта кредитної лінії EU4Business-EBRD Станіслав Дубко.

Кредитна лінія EU4Business-EBRD не тільки передбачає надання позикових коштів, а й має грантовий компонент – до 15% вартості інвестиційного проекту може бути профінансовано за рахунок безповоротної підтримки з боку Євросоюзу.

Дана Програма передбачає підтримку приватних компаній:

які зареєстровані в Україні, мають до 250 штатних працівників з річним оборотом до 50 мільйонів євро (у гривневому еквіваленті).

Фінансування надається з метою підвищення конкурентоспроможності українських компаній на європейському ринку. Програма приділяє велику увагу інвестиціям в екологічно чисті (зелені) технології, які дозволяють зменшити негативний вплив на навколишнє середовище і зберегти енергетичні, водні та інші матеріальні ресурси.

Нова техніка для свого бізнесу Прес-служба програми EU4Business-EBRD

З моменту офіційного запуску програми сотні українських підприємств вже встигли скористатися кредитами від ЄБРР, закупити обладнання для модернізації свого виробництва або оновити парк своєї техніки, а також отримати грантову підтримку.

Наприклад, компанія "Промінь-Приват" з Полтавської області придбала в лізинг нові трактор Case Magnum і сівалку HORSCH Maestro, а приватна виробничо-комерційна фірма "Днепроагротехсервіс" з Дніпропетровської області – новий трактор John Deere.

Інші підприємства оновили парк своєї автотранспортної техніки – Слобожанський м'ясокомбінат "РІАЛ" з Харківської області тепер використовує в роботі тягач MAN, автофургони-рефрижератори HYUNDAI та італійські напівпричепи для перевезення свиней PEZZAIOLI, а київська компанія "Дрімбуд Констракшн" доставляє на будівельні об'єкти міста та області сипучі будівельні матеріали за допомогою нових самоскидів FORD CARGO. Ці підприємства на практиці оцінили всі переваги використання кредитної лінії EU4Business-EBRD.

Керівник однієї з компаній, які брали участь в Програмі, зі сміхом розповідає історію про те, що забув попередити своїх фінансистів про можливість отримання гранту, і несподіване поповнення рахунку компанії майже на півмільйона гривень викликало справжній шок у головного бухгалтера.

Ще однією перевагою кредитної лінії EU4Business-EBRD є наявність безкоштовної технічної підтримки з боку команди міжнародних та місцевих консультантів. Така підтримка може знадобитися при реалізації складних проектів комплексної модернізації виробництва, а також при приведенні виробничої діяльності українських компаній у відповідність до вимог Євросоюзу для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність і затребуваність їх продукції і послуг на ринку ЄС.

Кредитні кошти надаються через Державний експортно-імпортний банк України ( "Укрексімбанк"), якому виділені на цю Програму грошові кошти, еквівалентні 25 мільйонів доларів США, і українську лізингову компанію "ОТП Лізинг", яка отримала на ці цілі вже 2 транші на загальну суму, еквівалентну 20 мільйонам євро. Кредити та лізингове фінансування видаються підприємствам в місцевій валюті, що захищає позичальників від валютних ризиків. Максимальна сума фінансування на одну компанію - до 3 мільйонів євро в гривневому еквіваленті.

Станіслав Дубко Прес-служба Програми EU4Business-EBRD

У 2018 обсяг експорту українських товарів до країн Євросоюзу виріс на 15 відсотків. Це стало можливим в рамках Угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA), укладену між ЄС і Україною. Кредитна лінія EU4Business-EBRD покликана сприяти збереженню та посиленню цих позитивних тенденцій в торгівлі з ЄС за рахунок підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу.

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