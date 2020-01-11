Как сэкономить на коммуналке в Украине: назван способ

Жильцы многоквартирных домов в Украине могут сэкономить на коммунальных платежах и внести свой вклад в борьбу с климатическими изменениями благодаря энергоэффективной модернизации жилья.

Об этом сообщил руководитель программы ПРООН по достижению Целей устойчивого развития в регионах Мустафа Саит-Аметов, пишет Mind. По словам эксперта, хорошим началом для улучшения своего жилища может стать создание объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

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"Меня очень часто спрашивают, что обычный человек в небольшом городке может сделать для достижения глобальных целей по предотвращению климатического кризиса и повышения устойчивости планеты. В ответ предлагаю взглянуть, например, на энергоэффективность в жилищном секторе, где сегодня расходуется большое количество энергии из-за устаревшего оборудования", – отметил эксперт ООН.

В каждом многоквартирном доме есть совладельцы, которые несут ответственность за то, в каком состоянии находится их жилье, напомнил Саит-Аметов. Каждый из жильцов многоквартирного дома может повлиять на то, сколько дом потребляет энергии в течение отопительного сезона и сколько на это тратится средств.

"Достаточно объединить усилия, создать ОСМД и разработать проект модернизации своего жилья, привлекая, например, грант Фонда энергоэффективности. Благодаря этому можно с одной стороны минимизировать затраты и существенно сэкономить на платежах, с другой – внести свой вклад в уменьшение энергопотребления и выбросов, а также борьбу с климатическими изменениями", – подчеркнул Мустафа Саит-Аметов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как город Долина в Ивано-Франковской области привлек от доноров из Европы 60 млн гривен в качестве грантов для повышения энергоэффективности.

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