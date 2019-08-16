Німці допоможуть Україні будувати ГЕС: що відомо

Українська енергетична компанія "Укргідроенерго" підписала меморандум про співпрацю з компанією з Німеччини "Inpec Engineering GmbH".

Про це повідомляє прес-служба "Укргідроенерго", яка управляє державними об'єктами гідрогенераціі. Сказано, що компанія шукає партнерів для реалізації інвестиційних проектів з будівництва великих об'єктів гідроенергетики.

Сторони обговорили можливість спільного будівництва Канівської ГАЕС, Каховської ГЕС-2 і будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС. Терміни реалізації і завершення проектів не розкриваються.

ГЕС і ГАЕС допоможуть будувати німці

"Укргідроенерго шукає партнерів для реалізації інвестиційних проектів, що мають стратегічне значення для стабільної роботи енергосистеми", – йдеться в повідомленні.

Українська компанія є провідним виробником електроенергії з поновлюваних джерел і забезпечує покриття пікових навантажень. Вироблення нею електроенергії відбувається завдяки гідроресурсів річок Дніпро і Дністер.

Довідка:

Inpec Engineering GmbH – міжнародне підприємство, яке працює в проектуванні комунальних та енергетичних проектів, будівництві інфраструктури; має досвід в реалізації проектів енергетики на світовому ринку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський побився об заклад з Ігорем Сиротою, гендиректором "Укргідроенерго", про терміни ремонту автомобільного переходу через греблю Дніпровської ГЕС в Запоріжжі.

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